匯流新聞網記者藍立晴 / 綜合報導

傳聞已久的YouTube串流音樂服務將要正式推出？外媒Droidlife報導，Google打算在今年稍晚正式推出YouTube Remix，加入由Spotify、Apple Music主導的串流音樂市場。

YouTube音樂總監Lyor Cohen過去曾透露，計畫將YouTube Red及Google Play Music結合成新產品Remix，並整頓過去所推出的一系列串流媒體產品，但原定於今年3月推出的Remix至今仍不見蹤影。

Droidlife報導指出，Remix將作為Google Play Music的替代品向使用者們推出，所有Google Play Music用戶將在2018年底被迫遷移至YouTube Remix，意即Google Play Music即將結束服務。

音樂是YouTube最受歡迎的影片類型之一，每個月能吸引全球高達10億名的用戶，但過去以來，三大音樂出版商對YouTube對於音樂版權的消極態度都相當感冒。《彭博社》（Bloomberg）在去年12月時指出，Google已經與華納音樂集團（Warner Music Group）簽訂協議，因此Remix是否會順利在3月面世，還要看Google與三大音樂出版商的另外兩個：索尼音樂娛樂公司（Sony Music Entertainment）以及環球音樂集團（Universal Music Group）之間的協議進度。現在看來Remix只怕是「有點遲到了」。

先前，Google曾發布過各式各樣的影音串流產品，包括：2011年推出的Google Play Music，以及2014年的無廣告音樂產品YouTube Music Key，2016年，YouTube又推出了無廣告影片服務YouTube Red。

在Google的產品策略一片混亂的同時，Spotify用戶數已突破1.59億，更有超過7,100萬名付費用戶，蘋果公司（Apple）旗下的串流音樂服務Apple Music近年成長更是迅速，付費用戶數已達到4,000萬名，《華爾街日報》（WSJ）甚至預言，Apple Music能在今年夏天於美國市場超越Spotify，取得領先。

現在，隨著Google即將加入串流音樂服務市場，未來Spotify、蘋果、亞馬遜等業者之間的競爭無疑會更加激烈，屆時使用者也會有更多的產品服務可以選擇了。

消息來源：engadget、Droidlife

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