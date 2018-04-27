網紅、Vlogger必備！第2代可錄影太陽眼鏡Spectacles出爐匯流新聞網 (2018-04-27 17:00)
匯流新聞網記者藍立晴 / 綜合報導
Snap捲土重來推出了第2代可錄影太陽眼鏡Spectacles！
第2代Spectacles重量比上一代更輕，眼鏡與手機之間的傳輸比上一代迅速3至4倍，並且新增了防水功能以及2個麥克風，適合青少年與網紅、Vlogger紀錄生活，並隨時與朋友、粉絲分享。
第2代Spectacles的錄影方式與上一代基本相同，只要點擊眼鏡上方的按鈕，就可錄製10秒左右的Snap影片，如果想要拍攝更長時間的影片，則只需點擊2次按鈕即可，最長可以拍攝30秒的Snap影片。
電池容量與上一代相去不遠，充飽電的情況下，可供使用者拍攝70支Snap影片。除了重量變輕、傳輸方式更便捷之外，這次的新功能還有「拍照」，這是第1代Spectacles使用者們抱怨的主要問題之一，在第2代Spectacles中，使用者只要輕按眼鏡一秒，就可以瞬間拍下清晰的HD照片，解析度達到1216 x 1216。
第2代Spectacles的充電方式與上一代相同，只要將眼鏡放在盒子中即可。若將眼鏡盒充飽電後約可充電4次。更重要的是，第2代Spectacles擁有防水功能，使用者們可以將此眼鏡當成潛水相機，就連眼鏡盒子也是設計成防潑水的。
不過，在價格上，新款的Spectacles比第1代貴上20美元，要價150美元（約新台幣4,500元），共有3種顏色可供選擇，分別是瑪瑙（黑色）、紅寶石與藍寶石。
Snap在推出第1代Spectacles時靠著話題十足的行銷手段博得眾人眼球，外觀相當吸睛的自動販賣機器人更占據青少年的社群媒體版面。
▲Snap外觀相當吸睛的自動販賣機。／Snap
不過，根據《商業內幕》（Business Insider）報導，買了第1代Spectacles的使用者並沒有很常使用Spectacles，購買一個月後，只有不到一半的人會繼續使用。第1款Spectacles後續銷售力道不如預期，滯銷的Spectacles多達30萬副，讓Snap 虧損近4000萬美元，並為此裁員數十人。
因此Snap會再推出第2代Spectacles相當令人驚訝，但該公司似乎認為他們已經解決了使用者們所抱怨的問題，包括：眼鏡太笨重、把影片從眼鏡傳輸到手機很麻煩、不能拍照等。
第2代Spectacles目前已在美國、加拿大、英國以及法國販售，並將於5月3日在荷蘭、挪威、丹麥、比利時、芬蘭、波蘭、義大利與愛爾蘭上市。
《THE VERGE》編輯 Casey Newton指出，Snap一直以來都被其他競爭對手如Facebook、Instagram抄襲各種標誌性功能，若Snap想要做出讓其他社群媒體「抄不走」的不同之處，或許可錄影太陽眼鏡Spectacles會是一個突破點。
值得注意的是，除了這款新的Spectacles之外，根據《Cheddar》上個月的報導，該公司還在研發一款具有雙鏡頭設計、要價300美元的新版本，可能具備擴增實境（AR）等高級功能。
消息來源：TechCrunch、THE VERGE
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新聞照來源：Snap
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