Switch勢如破竹！任天堂換新血 46歲古川俊太郎接任CEO匯流新聞網 (2018-04-27 13:50)
匯流新聞網記者藍立晴 / 綜合報導
受到Switch、迷你超任等遊戲機台暢銷激勵，任天堂上一財政年度營業利潤為1,780億日圓，較去年同期（Switch推出前）大幅成長505％，年度營收增加116％達1.06兆日圓。
任天堂表示，Switch在2017年3月3日推出至今共賣出了1,779萬台，超過Wii U五年生產期間賣出的1,356萬部，2018年第1季單季銷量為293萬台。任天堂預測，自現在算起的一年內，能再賣出2,000萬台Switch；同樣熱賣的「迷你超任」在2017年度期間共售出528萬台。
至於3DS系列機種，則在2017年度期間賣出640萬台，與去年相比減少12％，比起勢如破竹的Switch，銷售力道已明顯放緩。其中，New 3DS LL只賣出170萬台，驟減58％，2DS也下滑20％至199萬台，New 2DS LL則是售出271萬台。任天堂預計，已在全球售出7,253萬台的3DS機種，今年度銷售量將年減38％至400萬台。
在遊戲軟體部分，《超級瑪利歐：奧德賽》全球銷量突破千萬套，來到1,041萬套，《瑪利歐賽車 8 豪華版》賣出922萬套、《Splatoon 2》亦突破600萬套，共計有12款Switch遊戲賣破100萬套。隨著Switch硬紙板配件Switch Labo開賣、Switch訂閱網路服務Switch Online即將在9月上路，預計能進一步刺激任天堂營收成長。現任CEO君島達己卸任、古川俊太郎接掌任天堂
除了公布以上消息之外，任天堂也宣布公司即將迎來46歲的新任CEO古川俊太郎。現任68歲CEO君島達己即將卸任。
君島達己在任天堂領導人岩田聰過世時的2015年9月接下CEO一職，但卻因為遊戲機業務萎靡不振，任天堂收益大幅減少六成，陷入困境，讓當時的新任社長君島飽受股東批評，也一直被外界視為是岩田驟逝的「臨時代理社長」，但後來他卻成功催生出讓任天堂一舉翻身的Switch。
現即將接任CEO一職的則是年僅46歲的古川俊太郎，他在1994年加入任天堂，並曾在任天堂位於德國的歐洲總部有十年的工作經驗，後於2015年出任經營企劃室長、2016年擔任董事，並參與遊戲機、遊戲軟體銷售計畫擬定，為Switch的熱銷作出了貢獻。
君島認為，年輕人是遊戲購買者的主力，管理層也需要與年輕人相近，今後還會持續提拔40多歲的年輕管理層。
古川俊太郎以及任天堂的年輕新血們是否能成功接手在全球各地熱賣的Switch，延續這款遊戲機的強勁銷售力道，帶領任天堂重回Wii的光輝時代？值得後續觀察。
消息來源：日經新聞、THE VERGE、Business Insider
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