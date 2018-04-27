匯流新聞網記者黃興文／台北報導

高鐵南延屏東一案至今爭論不休，23日交通部召開「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」審查會議依然得到「擇日再議」的結論。對此，前行政院長張善政繼『看「高鐵延伸屏東」應該有更高的眼界』後，再度以臉書發文針對財務、經濟、人口等面向提出個人建議與看法。

近來高鐵南延屏東的議題持續發燒，除屏東縣長潘孟安上遍各大媒體說明高鐵南延屏東的必要性外，還包括屏東縣議會、社團及數位屏東縣內大學教授都發表聲明、以及連署支持。聲明中指出，高鐵延伸屏東，不但可造就便捷的交通，更能落實學術平權、提高國際視野及形象。

前行政院院長張善政日前也在臉書力挺，並以『看「高鐵延伸屏東」應該有更高的眼界』為題貼文，認為高鐵延伸屏東，應納入前述區域均衡發展、一日生活圈的因素一起評估，跳脫以運量估算票價、回收投資的層次。同時認為，讓國境之南的民眾，與其他地區民眾享有一樣的運輸方便與水準，應該是一個自許先進國家應該扛起的責任。

有網友紛紛表示，「建立區域均衡發展是促進經濟成長因素之一，但重大公共建設營運成本一直居高不下，造成容易入不敷出，若能建立自主技術，相信能更容易加速區域平衡。」、「是否有其他運具可替代，不要一股腦都只想要高鐵，我國還有很多大眾運輸可以搭乘。」、「不如就台鐵專車直接到墾丁中間少停站也很快啊。」等不同言論。

或許是正反兩造說法討論熱烈，距離不到12小時，張善政再度發文，針對「高鐵未必真能繁榮地方經濟，達成均衡區域發展的目標」、「區域人口外流可能因高鐵而加劇」、「財務可能長期虧損」以及「其他縣市都想比照屏東也要高鐵」等4個疑慮提出個人建議與看法。

張善政表示，日前貼了一篇以一日生活圈、區域均衡發展角度支持高鐵延伸屏東的文章，引來支持的，但也有相左的看法。後者多在擔心高鐵不但不能產生預期效益，反而會帶來問題。

首先第一個問題「高鐵未必真能繁榮地方經濟，達成均衡區域發展的目標」，他說，這顧慮的確有可能發生，而前文未有機會著墨。其實，中南部幾個縣市已經都出現這個現象，值得重視。事實是，高鐵不能保證繁榮地方經濟，但可以帶進人潮與商機，所以是很重要的基礎。

但他強調，基礎之上要有配套，以屏東為例，屏東有號稱全球唯一的農業生物科技園區、屏東科技大學、辜嚴倬雲植物保種中心、香蕉研究所等，儼然為國際農業科技重鎮。只是要達成這個目標，並非交通部單一部會的責任，所以主張應該拉高到國發會層級，用跨部會與地方合作來達成藉高鐵之助發展地方產業的目標。換言之，高鐵是提供創造經濟發展的新機會，但不是成功的保證。可是，如果沒有高鐵，就喪失不少對外界投資與人才的吸引力。

「區域人口外流可能因高鐵而加劇（異見舉高雄市為例）。」張善政解釋，這顧慮似乎倒果為因。民眾到外地就業，是因沒有適合的工作機會。人口外流效應，應是檢討原地沒有工作機會的原因，不該用「不建高鐵」來阻礙人流。

重要的是避免地方不景氣，以屏東來說，農業與觀光能變成屏東的招牌，則農業、觀光領域的專業人員可能就在屏東形成聚落，均衡區域發展的真正內涵是「定義區域的在地特色產業，利用產業繁榮在地的經濟」。

再來，是大家重視的「財務可能長期虧損」一問。張善政表示，國家應該參考高速公路作法，定義更細緻的鐵路建設分工模式，也就是「車路分離」。以高雄捷運為例，當初雖設想完美的BOT，後來財務實在無法支撐，瀕臨破產，所以把許多機電等重裝設備財產移轉給市政府，由市政府來承擔折舊。這個作法，就已有車路分離的味道。

最後「其他縣市都想比照屏東也要高鐵」。他指出，前文主張高鐵延伸屏東，是因屏東已位於高鐵末端左營附近，且屏東旅北民眾甚多，高鐵延伸可以避免轉車麻煩的效益明顯，但是未必適用於其他地方。

張善政強調，每個地方最適合的便捷交通方式需專業經過評估，例如林口已有機場捷運，服務水準不差，轉高鐵也不困難。高鐵不是處處可以複製的選項，不應無限上綱來要求比照。雖交通方式不一，但方便效率各地區應該彼此不要相差太多，不要讓有些地區的民眾變成二等國民，其實台灣交通建設還有不少改進空間。

▲前行政院長張善政再度以臉書發文，針對高鐵南移屏東的財務、經濟、人口等面向提出個人建議與看法。（CNEWS資料照/張善政臉書翻攝）

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