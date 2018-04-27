（中央社記者朱則瑋台北27日電）FRC機器人大賽是高中級的國際性比賽，過往都在國外舉行，今年台灣有2支隊伍打進決賽，中科管理局今天表示，已派人隨團前往現場，向主辦單位爭取在台舉辦區域賽資格。



FRC機器人大賽（FIRST Robotics Competition）邀請各國高校學生、教練組成團隊參賽，要在6週的時間裡搭建重達54kg（公斤）的機器人參加比賽完成任務，台灣今年有7支隊伍參賽，2支隊伍打進決賽，明天將爭奪冠軍榮耀。



FRC機器人大賽競爭激烈，比賽強度高，只要得到好名次，對於學生未來升學就業幫助很大，過往都是在國外舉行，導致團隊得在異鄉打拚競爭。



中部科學工業園區管理局長陳銘煌今天向中央社記者說，這項比賽深受各國重視，像是今年決賽在美國底特律舉行，就有400個參賽團隊分成6個場地出賽，光一個場地就湧入萬名觀眾，台灣也有越來越多國內團隊重視並參賽，為了讓團隊有好表現，中科管理局除了在團隊出發前舉辦訓練賽協助，未來也將積極爭取在台辦區域賽的可能性。



陳銘煌指出，主辦單位要求要辦區域賽最低門檻，主辦國需要有26支隊伍參與才行，去年台灣僅3隊參賽，今年增加到7隊，之後絕對會越來越踴躍，中科已經派人到比賽現場觀摩，並和主辦單位洽談中，希望區域賽能在台灣舉行，讓團隊能在家鄉比賽，同時帶動國內機器人風潮。



陳銘煌說，今年成功爭取到FIRA（世界盃機器人運動大賽）在中科舉行，預計會有超過700人來自10個國家以上的團隊參賽；而中科園區也設有智慧機器人製造基地，未來會透過賽事舉辦、課程教學等方式，提升台灣機器人技術及經驗，幫助團隊在參與國際競賽時，可以取得好成績。（編輯：張均懋）1070427