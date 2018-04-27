為落實食安五環，確保端節食品衛生安全，食藥署、環保署、農委會今天(27日)宣布針對市售粽子、非法化學添加物、禽畜產品等加強稽查抽驗，跨部會合作共同為食安把關，讓民眾吃得安心。



距離端午節還剩一個多月，衛福部食藥署、環保署化學局、農委會畜牧處27日共同召開記者會，宣布加強把關端節食安。

化學局長謝燕儒表示，化學局已於去年公告玫瑰紅B等13種具食安風險的化學物質為毒化物，今年也預告致癌物蘇丹紅等14種色素為毒化物，不得添加於蛋黃、食品及飼料，由食安第一環源頭控管。謝燕儒：『(原音)106年我們輔導訪查了3千家的化工原料行，已經公告的我們用稽查，預告的我們用輔導，我們希望從源頭阻絕化學物質非法流用到食品。』

農委會畜牧處副處長王忠恕指出，鹹鴨蛋是粽子的主要食材之一，去年曾爆發蛋黃酥的鴨蛋有蘇丹紅殘留，農委會在端節前會加強稽查。王忠恕：『(原音)農委會從現在開始，我們會加強對養鴨場飼料的檢測，它所生產的蛋我們也會來檢驗，我們預計到節前，飼料端的部分，我們要到現場去查驗40場。』

食藥署長吳秀梅表示，食藥署將針對店面、網路等各種通路市售粽子及其食材配料，檢驗衛生標準、食品添加物、農藥殘留及動物用藥殘留等項目，在跨部會共同合作把關下，要讓民眾吃得安心。吳秀梅：『(原音)由毒化局這邊，阻絕了所有化學物的侵入，農委會這邊也為我們提供了非常好的農畜產品、食材，當然食藥署也要盡到我們的責任，所以我們對於後市場，在餡料、原料，所有相關的這些我們都會進行稽查。』

食藥署南區管理中心主任劉芳銘表示，食藥署每年皆抽驗700件以上端午節應景產品，合格率都在99%以上，去年僅檢出5件防腐劑違規，其中4件都是「菜脯(蘿蔔乾)」，全都予以下架，並依法對業者開罰。