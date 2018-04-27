▲《絕地求生》PUBG聯賽 華碩獲選獨家品牌贊助商。（CNEWS資料照/華碩提供）

匯流新聞網記者黃興文／台北報導

全球火熱的電競遊戲《絕地求生》(PlayerUnknown’s Battlegrounds)將於今年7月舉辦第一場官方世界賽事，各地將於5月開始陸續進行資格賽。華碩旗下電競品牌「玩家共和國ROG」獲選成為PUBG台港澳聯賽(MetalHogs PUBG League)及東南亞聯賽(PUBG SEA Championship)的獨家品牌贊助商，成功在環境複雜的東南亞區營造一塊生態藍海。

世界遊戲成長最快的地區莫過於東南亞，根據Newzoo全球遊戲市場報告中，2016年東南亞的手遊玩家為1.42億，有著14億美元的可觀收入，推估至明年手遊市場年複合為45.3%，遊戲收入也將擴展到40億美元。而東南亞地區的電競發展非常快速，有一項調查發現，超過6成的東南亞手遊玩家喜歡在電腦上玩手遊，相信對於日後多平台的遊戲發展有不小的潛力。

不管如何，東南亞為電競產業的藍海是無庸置疑的，重要的是華碩在環境複雜的東南亞逐步深耕市場，避開該地區的風險，確實也展現在近來的表現上。在電競勢力快速崛起的東南亞地區，去年度印尼、越南和菲律賓分別以55%, 41%及35%的優異表現位居第一，華碩成功席捲當地電競筆電市場。

電競筆電外，主機板也成東南亞龍頭，包括印尼、菲律賓、泰國、越南、馬來西亞、新加坡等所有市場市占都突破45%，在高階主板戰區拿下近7成；顯示卡及電競螢幕亦然。這也讓ROG已然成為專業電競品牌，在各產品線及區域市場都有亮眼的表現。

華碩表示，PUBG對硬體規格及效能的要求高，這次獲得PUBG官方合作指定用機是一種肯定，因此提供台港澳聯賽與東南亞聯賽全套專業電競配備，全力協助玩家進行賽事，獲勝隊伍將可於7月25-29前往德國柏林參與2018 《絕地求生》世界邀請賽(PUBG Global Invitational 2018)，爭取高達200萬美元的總獎金。

【匯流筆陣】

CNEWS歡迎各界投書，來稿請寄至cnewscom2016@gmail.com，並請附上真實姓名、聯絡方式與職業身份簡介。

CNEWS匯流新聞網：https://cnews.com.tw

新聞照來源：CNEWS資料照/華碩提供

【文章轉載請註明出處】