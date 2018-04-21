（中央社台北21日電）中國在人工智慧（AI）領域的野心和進展引起許多人擔憂，著名科普讀物作家多明戈斯最近接受媒體訪問時說，由於中國統治了虛擬世界，未來世界實際上可能將在中國的控制下。



著有「大演算」（The Master Algorithm）一書的華盛頓大學電腦學教授多明戈斯（Pedro Domingos）最近接受德國明鏡周刊（Der Spiegel）訪問時針對中國在AI方面的發展，作了相關表示。



從陸媒對中國國家主席習近平今年的新年獻詞報導中可見，「大演算」是習近平書架上的其中一本書。對此，多明戈斯說，習近平讀他的書讓他「既高興又害怕」（both exciting and scary）。



他表示，世界上不同地方的人對人工智慧有不同的預判。美國加州矽谷居民從自由主義的角度對人工智慧保持樂觀；歐洲民眾則較為悲觀，認為人工智慧的發展難以為人類所控制。



至於中俄兩國對人工智慧的態度，多明戈斯說：「不幸的事，（中國和俄國）更多看到的是人工智慧在威權而非自由主義方面的潛能。習近平和蒲亭（俄羅斯總統）會問自己：我們能拿這個科技做什麼？」



多明戈斯並認為，與中國相比，歐洲在人工智慧領域已經落後了。



他說，人們未來可能會生活在由中國主宰的世界，「未來世界可能名義上不受中國控制，但實際上卻是，因為虛擬世界被中國統治。」



中國國務院去年公布「新一代人工智能（慧）發展規劃」，計劃在2030年將中國建設為「世界主要的人工智能創新中心」，打造1500億美元的本土產業。



中國三大科技公司百度、阿里巴巴和騰訊都在人工智慧領域投入大量資金，此外還有一些專注於某一領域的人工智慧企業。



此外，人工智慧已應用於中國的司法和社會管理。美國之音引述商業媒體Jumpstart報導，中國內蒙古一座監獄已將人臉識別技術用於監獄管理，提升監獄安全和管理效率。



另一方面，公路、機場、車站甚至居民社區都大量安裝監視器。警方從這些監視器中獲取大量數據，不僅可應對突發事件，更能做到提前預測人群可能在何處聚集。



對於人工智慧應用的擔憂，多明戈斯說，最終的決定權並不在人工智慧手中，而是在控制人工智慧的人類手裡，「誰會操縱重要的算法？是我們，還是習近平？這才是問題所在。」（編輯：周慧盈/繆宗翰）1070421