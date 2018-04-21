原標題：非常適合北半球觀測的天琴座流星雨23日光臨地球

新華社天津4月21日電（記者周潤健）天文專家介紹，非常適合北半球觀測的天琴座流星雨將於4月23日光臨地球，屆時每小時會有20顆左右的流星劃過天宇，其中不乏明亮的火流星。

在美麗的銀河西岸，有一顆知名的亮星織女星，它和周圍的一些小星一起組成了天琴座。每年的4月16日至30日，這一星座的流星雨將在蒼穹粉墨登場。多種證據表明，天琴座流星雨的母體是一顆編號為「撒切爾」的彗星，其繞太陽公轉一圈需要415年。

據了解，天琴座流星雨是人類觀測歷史最悠久的流星雨之一，最早的觀測記錄距今已有2600多年。其顯著特點是，極大時間持續時間長，高峰值在流量的一半以上的時間可達32小時。也就是說，在一天多的時間內，都能看到不少的流星，而且亮流星，特別是火流星較多。

中國天文學會會員、天津市天文學會理事史志成介紹說，今年該流星雨極大將發生在日期:23日1時49分左右，極大期間正值上弦月，後半夜的觀測不會受到月光的影響，感興趣的公眾可選擇適合的時間段面向東方天空觀測。

史志成表示，歷史上天琴座流星雨曾出現過大規模的爆發，如1982年曾達每小時90顆，但近些年陷入沉寂，絕大多數年份它的ZHR值（極大時假設輻射點位於天頂的每小時流量）都在14至23之間徘徊。「今年雖然觀測條件不錯，但流量估計不會很大，感興趣的公眾在觀測時要有足夠的心理準備。」