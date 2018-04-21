山東：３億余元升級６４６個貧困村電網北京新浪網 (2018-04-21 15:15)
原標題：山東：３億余元升級６４６個貧困村電網
新華社濟南４月２１日電（記者邵魯文）記者日前從國網山東省電力公司獲悉，今年山東將投資３億余元，完成對山東省內６４６個省定貧困村的電網升級改造，以滿足貧困村、貧困戶發展養殖、種植、副業加工、鄉村旅遊以及抗旱防汛、農業生產等用電需求。
據國網山東省電力公司相關負責人介紹，在電力扶貧領域，山東今年啟動實施了貧困地區電氣化提升工程、光伏扶貧項目接網工程和定點扶貧精準幫扶示範工程。貧困地區電氣化提升工程主要聚焦山東深度貧困地區，以提高脫貧任務較重的縣以及黃河灘區供電保障能力為目標，解決長期以來貧困地區農網供電能力不足、網架結構薄弱、裝備水平較差、供電質量偏低等問題。
在光伏扶貧方面，今年山東光伏扶貧項目接網工程總裝機規模４９．１５萬千瓦。其中，村級光伏電站２２９個、容量２．１５萬千瓦，集中式光伏電站３８個、容量４７萬千瓦，共涉及濟南、淄博等１３個市。
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