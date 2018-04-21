司法為創新「護航」 北京法院新收知識產權案件大幅增加北京新浪網 (2018-04-21 15:15)
原標題：司法為創新「護航」 北京法院新收知識產權案件大幅增加
新華社北京4月21日電（記者熊琳）記者21日從北京市高級人民法院獲悉，2017年，全市法院新收各類知識產權案件41320件，同比增長超4成。在積極完成審判任務的同時，全市法院不斷健全司法臨時保護機制，加大知識產權案件保全力度，有效提升司法救濟的及時性、便利性和有效性。
北京市高級人民法院審委會專職委員、民三庭庭長楊柏勇介紹，2017年，全市三級法院新收各類知識產權案件41320件，同比增長43.1%，審結37522件，同比增長38.7%。其中，新收一審知識產權民事案件25932件，同比增長49.2%，審結24606件，同比增長46.5%。
據介紹，在知識產權案件審理中，全市法院充分發揮司法保護對創新的激勵作用，不斷加大司法救濟的及時性、有效性。堅持案件損害賠償與知識產權的市場價值、創新貢獻程度相匹配，深化司法裁判對知識產權定價的引領作用，使侵權者付出應有代價。
楊柏勇表示，全市法院通過健全司法臨時保護機制，不斷加大知識產權案件保全力度。對當事人能夠提供線索但確實無法自行取得的關鍵證據、需要及時查封的財產或需要及時禁止的行為，法院結合具體案情靈活確定擔保方式，依法採取證據保全、財產保全、行為保全等措施。對案外人持有的關鍵證據，當事人因難以自行取得向法院提出調查取證申請的，根據案情及時向律師頒發調查令，支持律師依法取證。
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