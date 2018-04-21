重慶整治中小學「擇校熱」北京新浪網 (2018-04-21 15:16)
原標題：重慶整治中小學「擇校熱」
新華社重慶4月21日電（記者柯高陽）公辦民辦學校同步招生，不得採取考試方式選拔學生，2018年基本消除「大班額」……重慶市教委日前發出通知整治中小學「擇校熱」，嚴格規範義務教育學校招生入學。
通知要求，重慶市戶籍的適齡兒童、少年在戶籍所在地就近入學。其中，城區義務教育階段學生實行「三對口」入學辦法，即學齡兒童與父（母）的戶口、房管證（或房屋產權證、購房正式合同）和實際居住地一致。農村義務教育階段學生依據戶籍在對口學校就讀。各區縣教育行政部門要按照「就近入學」原則，科學劃定義務教育階段公辦學校的招生片區，片區劃定后要保持相對穩定，確需調整時要審慎論證、廣泛聽取各方意見。
為了保障入學機會均等，重慶市教委要求，各學校不得提前組織招生，變相「掐尖」選生源。所有公辦民辦學校6月20日起同步招生，且不得採取考試方式選拔學生，不得收取或變相收取與入學挂鉤的「捐資助學款」。義務教育階段學校不得設立任何名義的重點班、快慢班，公辦義務教育學校不得招收擇校生，也不得通過推優生、保送生、特長生等方式招生。
重慶市教委表示，對違反招生紀律、造成不良影響或嚴重後果的學校，將視情節輕重給予約談、通報批評、追究相關人員責任等處罰。對民辦學校，將給予減少下一年度10%-20%的招生計劃、停止當年招生直至吊銷辦學許可證的處罰。
為了消除「大班額」這一教育「頑疾」，重慶市教委將實施消除「大班額」專項規劃，確保2018年實現義務教育階段學校基本消除66人以上超大班額目標，鼓勵有條件的學校實行小班化教學。
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