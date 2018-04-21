原標題：遼寧兩年內將完成６０個集中式飲用水水源地整治



新華社瀋陽４月２１日電（記者孫仁斌）飲用水安全問題一直是公眾關心的熱點。遼寧省環保廳日前啟動對全省集中式飲用水水源地環境保護專項行動，將利用兩年時間完成縣級及以上城市共６０個地表水型集中式飲用水水源地保護區環境整治。

據介紹，遼寧現有的６０個縣級及以上城市地表水型集中式飲用水水源地主要分佈在除瀋陽、鞍山、盤錦外的１１個地級市及其轄區，其中規模最大的是大夥房飲用水水源地。

根據工作部署，遼寧省將全面開展排查工作，依法依規確定集中式飲用水水源地保護區，完善保護區邊界標識，認真整治保護區內環境違法問題，重點檢查保護區內違法建設項目、網箱養殖、旅遊餐飲、遊船碼頭等問題。今年年底前，完成地級及以上城市水源地環境保護專項整治。２０１９年年底前，完成縣級及以上城市水源地環境保護專項整治。

各市、縣級人民政府是水源地環境保護的責任主體，負責組織開展本轄區專項行動，要科學制定保護區環境違法問題整改方案，建立保護區問題台賬清單；制定問題台賬清單整改銷號制度，按整改方案及銷號制度有序推進，按期完成整改任務；定期開展水質監測，確保水源地水質得到保持和改善。

遼寧省環保廳相關負責人介紹，為確保專項行動取得實效，遼寧省政府專項行動領導小組辦公室將選派領導小組成員按市進行包保，負責督促指導檢查工作。對工作明顯滯后、整治進度遲緩的地區，將派出特別工作組公開進駐，督辦問題解決。