「五一」小長假武鐵首批加開１７６趟列車北京新浪網 (2018-04-21 15:21)
原標題：「五一」小長假武鐵首批加開１７６趟列車
新華社武漢４月２１日電（記者王賢）今年「五一」小長假鐵路運輸自４月２８日至５月１日，武漢鐵路部門公佈第一批加開１７６趟列車運輸方案，分別加開武漢至荊門、十堰等地的普速客車６２趟；加開武漢至荊州、宜昌、天門、襄陽等地的動車１１４趟。
中國鐵路武漢局集團有限公司客運處負責人介紹，為做好「五一」小長假期間旅客運輸，根據列車車輛使用情況挖掘運輸潛力，他們將分階段加開列車提升運力，不斷滿足旅客出行需求。
這位負責人分析，小長假期間武漢鐵路客流呈出行時間集中、長短途客流彙集兩個特點，其中武漢至宜昌、襄陽、十堰間客流增幅較大。同時，麻城龜山杜鵑花即將盛開，為方便旅客到麻城觀賞杜鵑花，加開漢口至麻城間動車Ｄ７００２／１次，每趟列車共安排１２３０個座位。
鐵路部門提醒，「五一」小長假期間加開客車車票已陸續發售，請旅客隨時關注１２３０６網站和車站公告，以便妥善安排行程。
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