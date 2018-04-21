原標題：寧夏銀川首開直飛甘肅嘉峪關航線航班



新華社銀川４月２１日電（記者何晨陽）記者２１日從寧夏機場公司獲悉，自即日起，銀川河東國際機場首開直飛甘肅嘉峪關航線航班，這將進一步便利兩地人員交往和經貿往來。

據了解，銀川至嘉峪關航線航班由東方航空執飛，空客Ａ３２０飛機執行，銀川起飛時間為１１：１５，１２：３０抵達嘉峪關；１３：１５自嘉峪關起飛，１４：２０抵達銀川。