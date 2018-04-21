原標題：深圳警方破獲一起新型電信網路詐騙案



新華社深圳4月21日電（記者周科）貸款剛到賬，錢就被轉走……近日，深圳警方破獲一起新型電信網路詐騙案。

該案犯罪團伙在10餘天內騙取全國各地86人共700多萬元。

2017年12月，深圳的林女士接到自稱xx銀行客服的電話，說現在貸款利息低不需要抵押。林女士申請了信用貸款。但很快她就發現，自己並沒有進行轉賬操作，貸款所得的9000餘元卻被轉走了。

接到林女士報警后，警方聯繫到相關銀行。銀行方面反映，近期該銀行接到全國各地上百名客戶投訴，均是接到客服電話，被所謂「客服人員」以信用貸款為由進行詐騙。10餘天時間里，全國各地有86名客戶被同樣方式詐騙，涉案金額達700餘萬元。

深圳警方迅速成立專案組展開調查。今年3月9日至23日，深圳警方出動50餘名警力分赴各地抓捕犯罪嫌疑人。目前共抓獲24名犯罪嫌疑人，涵蓋從買賣公民信息、販賣銀行卡、遠程伺服器租賃、專業洗錢到實施詐騙的各個環節。

目前，此案在進一步調查中。