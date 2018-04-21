原標題：河北定興對接京津 引資逾140億元



？？？？北京通美晶體技術有限公司生產廠長王育新在定興金台開發區廠區內檢查生產設備調試情況。 徐巧明 攝

河北微納環保科技有限公司員工在監控中藥粉碎系統裝置。 徐巧明 攝

河北微納環保科技有限公司員工在監控中藥粉碎系統裝置。 徐巧明 攝

中新網保定4月21日電 （呂子豪 徐巧明）21日上午，因為要檢查生產設備調試情況，北京通美晶體技術有限公司生產廠長王育新冒雨來到位於河北省定興金台經濟開發區的生產廠區，車程僅用了一個多小時。

「定興距北京界39公里，優越的地理位置及當地政府對項目的大力支持，最終讓我們下決心把位於北京通州的生產廠區搬到這裏。」

據王育新介紹，該公司是美國AXT公司全資投建的子公司，主要生產砷化鎵襯底、磷化銦襯底、鍺襯底等半導體襯底。為搶抓京津冀協同發展機遇，2017年初，公司計劃在定興投資建廠，得到當地政府在項目立項審批、建廠用地等方面的大力支持。2018年3月底，公司一期項目部分廠房完成建設，並進入設備調試、試生產階段。

作為專業從事粉體生產技術研究、開發、服務的高新技術企業，河北微納環保科技有限公司是北京長峰金鼎科技有限公司的獨資子公司。該公司管理部經理邵天驊稱，在北京非首都功能外溢的背景下，2014年，公司到定興考察投資環境，當地政府有關領導隨即帶領職能部門趕到北京，主動對接，並在十天內幫助辦理了前期所需手續。2015年，佔地60畝、總投資1.7億元人民幣的粉體輸送設備生產基地順利建成。目前，該基地年產值已達1.5億元，年繳利稅千萬元，就地吸納近300人就業。

定興金台經濟開發區管委會副主任張競透露，為強化對科技型企業的承接能力，2017年2月，該縣還與中關村科技園區石景山園管理委員會簽訂全面合作協議。同年11月，「中關村石景山·定興科技分園」正式開園。

張競表示，近年來，該縣按照「大配套一步到位，小配套與項目建設同步跟進」的產業園區建設原則，不斷加大道路、電力、通訊、燃氣、供熱、供水、排污設施等資金投入，實行「一枚公章管審批」，為簽約項目和企業提供全程代辦一站式服務，並定期為企業舉辦招聘會等。目前，已有天津新華投資集團、北京伍強科技有限公司、北京賽德麗科技股份有限公司等23個京津項目成功落地定興，總投資144.65億元。

定興縣位處京津保中心地帶，京廣鐵路、107國道、京港澳高速公路、張石高速公路縱穿南北。定興金台經濟開發區總規劃面積21.7平方公里，是河北省政府首批認定的省級工業聚集區和省級新型工業化產業示範基地。(完)