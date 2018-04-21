原標題：西藏貝葉經修復師的梵文「研學路」



中新社拉薩4月21日電 題：西藏貝葉經修復師的梵文「研學路」

作者 周文元 易雪萍

在久美次成位於西藏拉薩羅布林卡管理處的辦公室內，靠牆的桌子上經常豎起一塊黑板。工作休息間歇，他總會抽時間在這塊黑板上練習梵文。

久美次成學習梵文已有30多年，其間，他曾是敏珠林寺僧人、中國藏語系高級佛學院學員、西藏自治區貝葉經保護領導小組成員。近日，在接受中新社記者專訪時，他說這些角色的轉變都與研修梵文密切相關。

1985年，16歲的久美次成出家，成為敏珠林寺的一名僧人。幾年後，西藏自治區社會科學院研究員藏珠·貢桑丹貝卓美來到敏珠林寺，從事宗教歷史調研工作。因敏珠林寺大經堂外牆上的史料需全部抄錄，久美次成便成為他的助手，並跟隨他學習梵文。

「寺院大殿的門、柱子、橫樑上有很多梵文，當時學習梵文的初衷就是想讀懂這些文字。」久美次成說，因為要寫書，藏珠·貢桑丹貝卓美在寺院住了很長一段時間，擔任其助手期間，自己學會了50個梵文字母。之後，久美次成又拜西藏一位學者學習梵文語法，掌握了基本的梵文讀寫能力，這也為他之後參與西藏貝葉經普查工作奠定了基礎。

貝葉經是指書寫在貝多羅樹葉上的經文，被認為是最接近釋迦牟尼原始教義的「佛教元典」。其內容絕大多數以梵文書寫，除佛教經典外，還有許多文學、藝術、哲學、歷史等方面的記載。

西藏自治區是當今世界保存貝葉經最多、最豐富的地方之一。2006年，中國政府啟動了迄今最大規模的西藏梵文貝葉經普查，當時在羅布林卡管理處工作的久美次成應邀參與該項工程。

「普查中，拼接貝葉經碎片是最難的一個環節。」久美次成說，識認梵文難度大，很多字體需要一一辨認，並用大量資料旁證。另外，因為歷史太久，殘片太多，拼接時，還要根據上下文的內容判斷殘片是否為同一片。

「古代的梵文譯師太不容易了。」久美次成說，在閱讀貝葉經上的梵文時，翻譯一兩句都覺得吃力，更何況是整部梵文經書。

當年，西藏自治區貝葉經保護領導小組中有多位海歸學者，他們精通梵文。受益於這些學者的傳授，久美次成的梵文閱讀能力快速提高。「一個字有很多意義，不同語境對應不同的含義。」他說，修復貝葉經期間，他掌握了很多翻譯梵文的方法。

有一年，久美次成在西藏的一座古寺影印該寺保存的貝葉經，當時寺院僧人說，這是他們寺院十三世紀的一位高僧撰寫的。而當他與同事將所有單頁影印完進行編排目錄時，他在題記中發現，這本經書是印度學者於十三世紀訪問該寺院時所寫。

結束8年的貝葉經修復工作后，久美次成一直研修梵文，「以前梵文的工具資料書相對少一些，而這些年，這類出版物明顯增多，學習、翻譯梵文便捷了很多。」藉助這些工具資料書，近五年裡，他教授了約百人學習梵文。

如今，久美次成的梵文水平已被越來越多人認可。大昭寺、布達拉宮等文物保護單位的管理者常常找上門，請他翻譯壁畫、佛像、壇城上的梵文。對於當前梵文人才緊缺的現狀，他希望更多的人學習梵文，以便更好地保護和傳承藏文化。(完)