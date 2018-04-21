原標題：世界沙灘排球巡迴賽在廈門舉行 沙灘寶貝熱舞助興



？？？？圖為「沙灘寶貝」熱舞助興。 呂明 攝

圖為「沙灘寶貝」熱舞助興。 呂明 攝

圖為「沙灘寶貝」熱舞助興。 呂明 攝

圖為「沙灘寶貝」熱舞助興。 呂明 攝

圖為「沙灘寶貝」熱舞助興。 呂明 攝

圖為德國選手在網前扣球。 呂明 攝

圖為德國選手在網前扣球。 呂明 攝

圖為中國隊與巴西隊的比賽現場。 呂明 攝

圖為中國隊與巴西隊的比賽現場。 呂明 攝

圖為中國隊選手夏欣怡扣球。 呂明 攝

圖為中國隊選手夏欣怡扣球。 呂明 攝

圖為巴西隊選手(藍)與挪威隊選手在網前爭奪。 呂明 攝

圖為巴西隊選手(藍)與挪威隊選手在網前爭奪。 呂明 攝

圖為巴西隊選手飛身救球。 呂明 攝

圖為巴西隊選手飛身救球。 呂明 攝

圖為巴西隊選手(藍)與挪威隊選手在網前爭奪。 呂明 攝

圖為巴西隊選手(藍)與挪威隊選手在網前爭奪。 呂明 攝

4月21日，世界沙灘排球巡迴賽在廈門比賽進入第三天。當天八分之一比賽中，中國沙灘排球女隊0比2不敵巴西隊。4月18日到4月22日，中國沙灘排球國家隊出戰國際排聯世界沙灘排球巡迴賽廈門站比賽。這是去年11月請來「洋帥」掌軍后，沙排國家隊首次在國內舉辦的世界巡迴賽亮相。