原標題：安徽：一季度房地產開發投資增長２２.６％ 新開工面積增速回落



新華社合肥４月２１日電（記者姜剛）安徽省統計局發佈數據顯示，今年一季度，安徽省房地產開發投資加快，增長２２.６％，同時商品房市場明顯回落，新開工面積回落較大，新開工面積增速比上年同期低３５.３個百分點。

據統計，一季度，安徽省房地產開發投資１２２２.８億元，增長２２.６％。從用途看，住宅投資８９６.６億元，增長３１.１％。與此同時，商品房銷售面積１９６５.５萬平方米，增長１０％，增速比上年同期低１１.６個百分點。其中，商品住宅銷售面積１７７０.８萬平方米，增長１０.４％。商品房銷售額１２９０.１億元，增長１８.８％，增速比上年同期低１５.９個百分點。其中，商品住宅銷售額１１４３.１億元，增長２２％。

記者採訪了解到，一季度，安徽省房地產開發施工面積３２５１３.８萬平方米，增長８.７％，增速比上年同期高３.４個百分點。其中，新開工面積２０６４.９萬平方米，下降５％，增速比上年同期低３５.３個百分點。

商品房去庫存成效明顯，也是安徽省房地產市場的運行特點。３月末，安徽省商品房待售面積２０４７.８萬平方米，比２月末減少７２.３萬平方米。從待售房屋構成看，住宅待售面積９９４.５萬平方米，比２月末減少５６.６萬平方米。