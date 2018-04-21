原標題：中國紅十字會計劃今年完成救助100名阿富汗先心病患兒目標



新華社烏魯木齊４月２１日電（記者潘瑩、郭燕）２０日起，２５名阿富汗先心病患兒在新疆醫科大學第一附屬醫院開始陸續接受免費救治，這是中國紅十字會「一帶一路」大病患兒人道救助計劃阿富汗行動開展以來今年接受救治的首批患兒。

這２５名阿富汗患兒由家人陪同，於１８日晚抵達新疆，他們中年齡最大的１９歲，最小的２歲。１９日，以北京、上海、新疆等地５名醫療專家為核心的聯合診治專家組，對這批患兒病情進行了會診。

擔任專家組組長的上海兒童醫學中心心胸外科主任張海波已連續２年參與救治行動。他表示，去年的醫療專家以外科為主，今年新增了內科、體外循環等方面專家。從會診情況看，部分患兒存在貧血、營養不良，有的還伴有肺炎、瘧疾等癥狀導致手術治療風險較高，專家組團隊精心制定了治療方案，全力以赴確保救治成功。

「一帶一路」大病患兒人道救助計劃阿富汗行動２０１７年８月啟動，當時中國紅十字援外醫療隊赴阿富汗對當地患有嚴重先心病的兒童進行首次篩查，並將２１名患兒成功轉運至中國新疆進行免費救治。今年４月，中國紅十字援外醫療隊再赴阿富汗，開展了更大規模的患兒篩查，並按照「優先救濟最緊迫者」的原則，選定７９人分批次來華接受免費手術治療。

中國紅十字援外醫療隊隊長、中國紅十字基金會常務副理事長兼秘書長孫碩鵬介紹，目前先期抵疆的２５名患兒病情較危重且當前最適宜實施手術，其他患兒將在年內陸續轉運來華救治，從而實現中國紅十字會一期救助１００名阿富汗先心病患兒的目標。