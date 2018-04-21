中國經濟網北京4月21日訊 如果每年花費不到5千元，認領一畝專屬茶園，可以收穫價值上萬元的好茶，還能幫助一個茶農徹底脫貧，您願意嗎？

4月21日，丹寨萬達小鎮聯合丹寨縣委縣政府在貴州丹寨縣又啟動了一個創新扶貧項目——丹寨扶貧茶園。據組織者介紹，在該項目啟動前內部測試中，首期1000畝茶園已經被提前認領了500畝。認領一畝茶園，脫貧一個茶農，扶貧茶園項目第一期將直接脫貧茶農1000人。

扶貧茶園如何扶貧

丹寨扶貧茶園是在丹寨縣委縣政府的支持下，丹寨萬達小鎮聯合貴州省丹寨山水傳承茶旅文化有限公司共同推出的新型扶貧項目。

參與者每年出資4900元在丹寨認領一畝茶園（或490元認領一壟）。認領費用包括承包茶園的土地流轉費用450元和貧困茶農的勞務費1300元（以每畝為計算單位），剩餘部分則是茶園的年度生產和運營成本。換句話說，1300元的勞務費即為認領者給予貧困戶的扶貧資金。

丹寨縣副縣長李白介紹說， 2018年國家貧困線為3300元，丹寨貧困戶人均年收入約2600元，增補1300元收入后，被幫扶對象即可順利脫貧。

要給丹寨茶葉打出品牌

據參與該項目經營管理的貴州丹寨山水傳承茶旅公司總經理劉殿興介紹，海拔千米的丹寨被譽為「雲上丹寨」，山清水秀、常年雲霧繚繞，丹寨茶樹無公害、無污染，土壤富含「抗癌之王、生命之花」的硒鋅微量元素，高品質的硒鋅茶無化肥、無農藥、無添加，通過歐盟認證285項嚴苛檢測。

常年和茶葉打交道的劉殿興還認為，丹寨的茶葉的品質非常好，而且極富保健作用，過去因為沒有品牌，丹寨茶葉很難走出丹寨，我們就是通過這種方式把丹寨品牌打出去。讓丹寨茶葉形成自己的而品牌，讓更多的茶農因為茶產業脫貧致富。

酒香不怕巷子深。對於丹寨的茶產業，劉殿興很有信心。他說，目前我們推出的「丹紅」、「丹綠」兩個品牌茶葉都獲得了歐盟的認證，相信不久的將來一定會成為茶葉新品牌。

扶貧茶園如何創新

萬達企業文化中心總經理劉明勝介紹，這次推出的扶貧茶園主要有以下幾點創新。

一是產業做法創新。丹寨扶貧茶園全程利用互聯網玩法，把扶貧設計成了一款線上H5產品，通過線上認領茶園達到以銷定產，解決了茶葉的銷售問題。

二是扶貧公開透明。互聯網工具的應用，讓認領者可以看到被幫扶茶農的具體個人、家庭信息以及他每年領取工資的信息。另外，認領者還可以在線上及時的掌握所認領茶園的動態。

三是多產業聯動扶貧。扶貧茶園，既是茶產業扶貧，又是旅遊扶貧，每個認領茶園的人有可能會到丹寨旅遊，又能帶動丹寨的旅遊產業。

四是有尊嚴的扶貧。相對直接發錢扶貧，扶貧茶園的模式則是真正的授人以漁；把扶貧款項當作勞動報酬發到貧困茶農手中，不僅是幫助茶農有尊嚴的脫貧，更是對勤勞致富的鼓勵。

扶貧茶園啟動儀式現場，丹寨縣馬寨村苗族茶農楊仁雲和來自北京的張萬紅結為了一對一扶貧對接對象。看著楊仁雲一臉開心的笑容，張萬紅說，一定要全力幫助楊仁雲一家全部脫貧。