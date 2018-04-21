新浪財經訊 2018年4月20日-21日，由中國期貨業協會主辦的第十二屆中國期貨分析師暨場外衍生品論壇將在杭州黃龍飯店召開。本屆論壇以「新時代、新價值、新作為」為主題，圍繞大宗商品、「保險+期貨」、期現結合與資產管理等業務領域，總結期貨衍生品市場服務實體經濟的經驗與模式，深入梳理中國特色社會主義新時代背景下實體經濟風險管理的需求特點。新浪財經參與全程直播。

中國期貨業協會會長王明偉出席大會主論壇並作領導致辭。

以下為文字實錄：

十八大以來，期貨行業以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，按照黨中央部署，在中國證監會的正確領導下，砥礪奮進，創新發展，以風險管理業務為抓手不斷拓展服務實體經濟的廣度和深度，成為金融服務實體經濟的重要力量。截至2017年底，全國149家期貨公司，總資產5246億元，資產規模超100億以上的公司已達13家，服務投資者近128萬，全年行業凈利潤79億元，同比增長超過20%，期貨經營機構資本實力和盈利能力穩步增長。

期貨行業快速發展的同時，中國期貨業協會功能和作用也在不斷豐富。一是積極引導期貨經營機構回歸金融本源、提升服務實體經濟的能力。2017年協會發佈實施《期貨經營機構服務實體經濟行動綱要（2017-2020）》，明確了期貨經營機構服務實體經濟的指導思想、重點行動措施和保障措施等。積極推動行業開展精準扶貧，發佈《關於期貨行業履行脫貧攻堅社會責任的意見》，牽頭組織「一司一產、『長』『期』攜手」精準幫扶活動。二是全面加強期貨行業風險防範，優化改革發展制度環境，推進期貨監管重點工作。發佈實施《期貨經營機構投資者適當性管理實施指引》《期貨公司壓力測試指引（試行）》，修訂《中國期貨業協會紀律懲戒程序》等制度，強化對資產管理、風險管理等創新業務的專項現場檢查，強化投資者保護和教育工作，切實維護投資合法權益。三是夯實行業發展基礎，做好會員服務。積極促進期貨行業國內國際交流與合作，已與13個國際組織簽署了合作備忘錄。加強行業研究，持續推動中期協聯合研究計劃，積極宣傳期貨市場功能作用。重視行業專業人才培養，為會員單位提供分層次、有針對性的多種培訓。

今年的政府工作報告指出，要深化多層次資本市場改革，推動期貨市場發展，放寬或取消期貨公司外資股比限制。3月26日，原油期貨成功上市，鐵礦石期貨也將於5月4日正式實施引入境外交易者業務，這將有助於我們探索期貨市場國際化運作，積累跨境服務和監管經驗，加快我國期貨市場對外開放步伐，使期貨市場在更高層次、更廣領域服務我國經濟全面開放新格局。可以說，期貨行業正站在改革、開放、發展的新起點上，正面臨前所未有的發展機遇。下面，我談幾點對期貨經營機構發展的看法。

一是要圍繞服務實體經濟不斷創新業務模式。隨著供給側結構性改革深化、產融結合加深、對外開放程度的增強，實體企業商業模式和競爭方式都在發生深刻變化，對風險管理的需求愈發個性化、複雜化和綜合化。我們要從產業、企業實際需求出發，立足風險管理、資產定價基礎服務，建立健全包括期貨經紀、投資諮詢、資產管理、風險管理、做市服務等業務在內的衍生品服務體系，不斷豐富服務實體經濟業務模式，為企業提供風險管理、定價管理、庫存管理、資金管理、戰略管理等服務，幫助企業規避價格、信用、資金、渠道、利率等生產經營及管理風險。

二是要防控風險強化合規理念。期貨經營機構肩負著市場一線風險管理的職責，我們要進一步完善風險防控機制，堅持合規經營、規範發展，恪守職業底線，共同創造良好的市場秩序、穩定的市場環境。期貨公司創新業務已開展四年多，我們要積極總結經驗教訓，抓業務規模的同時，決不能放鬆防範風險。資產管理業務要突出期貨及衍生品的專業特點，增強主動管理能力，不能盲目追求規模，更不能人為製造風險。風險管理業務要進一步規範業務模式，提升內控水平，尤其加強對子公司經營行為的管理，控制好信用風險、操作風險和法律風險。

三是要高度重視行業人才的培養。行業的發展除了加強品種、制度等硬體建設，也要注重人才等軟實力提升。當前我國期貨市場正迎來良好的發展機遇，期權工具上市、原油期貨上市、國際化進程提速，越來越多的專業機構客戶參與市場，實體企業需求也日趨多元化和個性化，新形勢下期貨公司的人才培養將面臨更高的要求。我們要切實提升期貨行業人才數量和質量，為行業創新發展提供核心競爭力。一方面，要加強產學結合，積極推進行業與高校建立人才合作培養機制，協會今後會積極推動相關方面的工作。另一方面，期貨公司在人才引進方面要敢於投入、敢於付出。國內市場發展相對滯後於國外，期貨公司實力相對弱於證券、基金等機構，要提升行業對優秀人才的吸引力；完善員工評價激勵、選拔考核體系，建立人才長效培養機制，把優秀人才用好、留住。此外期貨公司既要注重研究、交易人才的培養，也要加強風控、技術等後台支持人員的培養，只有建立起全方位、覆蓋各業務角度的人才體系，才能為期貨公司長期發展提供有效人才保障。

各位來賓。2018年是踐行落實黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，也是決勝全面建成小康社會、實施「十三五」規劃承上啟下的關鍵一年。讓我們攜起手來，在習近平總書記為核心的黨中央帶領下，在中國證監會的指導下，深刻認識期貨行業面臨的機遇和挑戰，全力做好服務實體經濟、防範風險和深化改革各項工作，推動期貨市場持續健康穩定發展！