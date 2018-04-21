新華社聯合國４月２０日電？通訊：「在這個特殊日子，用中文似乎更合適、更時尚」——在聯合國中文日感受中國文化

新華社記者馬建國

觀看中文電影、欣賞中國書畫、聆聽中國傳統音樂、品味中國學者講述中國詩文之美、分享有關中國教育與聯合國可持續發展目標的感悟，品嘗地道中國美食……

４月２０日是中國傳統節氣——穀雨，這是播谷降雨、萬物生長的時節，是傳說中「中華文字始祖」倉頡造字的日子。這一天，也是第九個聯合國中文日。

聯合國中國僱員和來自世界各地熱愛中文的外交官，以及美國友人參加了當天的活動。在聯合國工作的上百名中國僱員穿上節日服裝，帶著孩子、邀上朋友，參加了這個一年一度的中國文化活動。一些在聯合國中文培訓班學中文的「老外」則把這一活動當成練習口語、認識中國朋友、品嘗中國美食的好機會。

中國常駐聯合國副代表吳海濤在活動開幕式上說，文字對於文化發展、傳承和交流具有重大意義。長期以來聯合國努力促進中文等官方語言平等使用。「讓我們共同推動中文在聯合國工作中發揮更加積極的作用，更好地向世界傳遞聯合國的聲音、理念和作為，為世界和平與發展贏得更多支持。」

聯合國副秘書長劉振民說：「作為在聯合國工作的外交官，用英文似乎更便於與來自不同國家的朋友交流，但在聯合國中文日這個特殊日子，用中文似乎更合適、更時尚。」

「大家好」「祝大家中文日快樂」「謝謝」。在劉振民講話之後，來自美國和非洲的兩位聯合國副秘書長紛紛在英文講話中加上中文問候。

聯合國大會主席萊恰克在接受新華社記者專訪時說，中國已成為聯合國可持續發展與維護世界和平的重要力量，中國更是以行動為世界和平與發展、為氣候變化作出突出貢獻。採訪結束時，曾任斯洛伐克外長的萊恰克抓住機會跟記者學了一句中文「你好，中國」。

中文是聯合國６種官方語言之一。目前，越來越多的外交官和聯合國職員學習使用中文，了解中國文化；聯合國中文微博、微信平台已擁有近千萬粉絲。