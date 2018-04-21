中國紅十字會計劃今年完成救助100名阿富汗先心病患兒目標北京新浪網 (2018-04-21 15:06)
新華社烏魯木齊４月２１日電（記者潘瑩、郭燕）２０日起，２５名阿富汗先心病患兒在新疆醫科大學第一附屬醫院開始陸續接受免費救治，這是中國紅十字會「一帶一路」大病患兒人道救助計劃阿富汗行動開展以來今年接受救治的首批患兒。
這２５名阿富汗患兒由家人陪同，於１８日晚抵達新疆，他們中年齡最大的１９歲，最小的２歲。１９日，以北京、上海、新疆等地５名醫療專家為核心的聯合診治專家組，對這批患兒病情進行了會診。
擔任專家組組長的上海兒童醫學中心心胸外科主任張海波已連續２年參與救治行動。他表示，去年的醫療專家以外科為主，今年新增了內科、體外循環等方面專家。從會診情況看，部分患兒存在貧血、營養不良，有的還伴有肺炎、瘧疾等癥狀導致手術治療風險較高，專家組團隊精心制定了治療方案，全力以赴確保救治成功。
「一帶一路」大病患兒人道救助計劃阿富汗行動２０１７年８月啟動，當時中國紅十字援外醫療隊赴阿富汗對當地患有嚴重先心病的兒童進行首次篩查，並將２１名患兒成功轉運至中國新疆進行免費救治。今年４月，中國紅十字援外醫療隊再赴阿富汗，開展了更大規模的患兒篩查，並按照「優先救濟最緊迫者」的原則，選定７９人分批次來華接受免費手術治療。
中國紅十字援外醫療隊隊長、中國紅十字基金會常務副理事長兼秘書長孫碩鵬介紹，目前先期抵疆的２５名患兒病情較危重且當前最適宜實施手術，其他患兒將在年內陸續轉運來華救治，從而實現中國紅十字會一期救助１００名阿富汗先心病患兒的目標。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
VICTORY 小徑車．20吋 鋁合金 小徑車．sapience 小徑車．20吋 小徑車．雅典娜潮流 小徑車．raych 小徑車．小徑車．SHIMANO 20吋 小徑車．js 小徑車．小徑車 24吋．SHIMANO 小徑車．aibike 小徑車．法拉利 小徑車．PERFORMER 小徑車．joker 小徑車．Eclipse 小徑車．小徑車 鋁合金．SHIMANO 鋁合金 小徑車．小徑車 輪組 SHIMANO．小徑車 20吋．愛爾蘭 小徑車．STEPDRAGON 小徑車．PERFORMER RACE 小徑車
- KENZO Flower Platform 花造型草編休閒鞋(黑色)
- 【CASIO 卡西歐 G-SHOCK 系列】運動潮流_防水防震_世界時間
- 白蘭氏 紅膠原青春飲 36瓶超值組(50ml/瓶 x 6瓶 x 6盒)
- TIMEX Weekender復古手錶-黑x深褐色-40mm
- 【Kaleena Queen-中大尺碼】奢華優雅立體晶鑽絲絨外套(紅)
- 【美國百仕可】孕哺葉酸膠囊(3瓶組)
- 【KOMONO】CRAFTED工藝款手工太陽眼鏡 Renee(香甜焦糖)
- DELSEY HELIUM AIR 2 -20吋登機箱-漸層藍00161180212
- FOTOPRO TX-PRO2 鋁鎂合金 彩色三腳架(公司貨/共5色)
- 【OBAKU】流轉光年雙時區皮帶錶(V196GUVWRB)
馬光遠：中國為什麼一直缺乏重大創新？【北京新浪網】
三星晶元發展史 的啟示【北京新浪網】
特朗普的陰謀與陽謀：中國進口晶元花費已超過石油【北京新浪網】
中興通訊稱求人不如求己 近40家公司表示受影響很小【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》