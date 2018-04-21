深圳前海蛇口自貿片區累計註冊港企8031家北京新浪網 (2018-04-21 15:10)
新華社深圳4月21日電（記者 王豐）記者21日從深圳前海蛇口自貿片區管委會獲悉，截至2018年3月底，前海蛇口自貿片區累計註冊港企8031家，註冊資本8937.26億元(人民幣，下同)。港企作為前海蛇口自貿片區經濟支柱的作用日益顯現。
2014年12月發佈的《前海深港現代服務業合作區促進深港合作工作方案》提出，前海要向香港企業出讓不少於1/3的土地，並且到2020年，前海由港資、港企開發的建築面積要超過900萬平方米。
據悉，前海深港現代服務業合作區成立以來，已累計面向港企出讓土地15宗，面積34.08公頃。
其中，前海深港創新城積極打造港資企業集聚區和轉型升級引領區，目前匯聚了滙豐集團、東亞銀行、港交所、嘉里集團等一大批知名港企；深港青年夢工場佔地面積5.8萬平方米，建築面積2.7萬平方米，可同時容納約150家創業企業入駐。目前已累計孵化創業團隊304個，其中港澳團隊158個。
同時，前海率先允許擁有香港執業資格的專業人士自由執業、率先施行港澳居民免辦就業證制度、對外國人才實行「中國綠卡」制度等一系列舉措，目前港資企業從業人員己達7萬多人。
2017年，前海蛇口自貿片區新增註冊港資企業2482家，新增註冊資本3140.32億元。全年註冊港企實現增加值486億元，佔比23.9%；納稅91.87億元，占自貿區總稅收26.63%。截至2018年3月底，前海蛇口自貿片區累計註冊企業達到16.86萬家，註冊資本8937.26億元。
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