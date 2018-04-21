新浪財經訊 2018年4月20日-21日，由中國期貨業協會主辦的第十二屆中國期貨分析師暨場外衍生品論壇將在杭州黃龍飯店召開。本屆論壇以「新時代、新價值、新作為」為主題，圍繞大宗商品、「保險+期貨」、期現結合與資產管理等業務領域，總結期貨衍生品市場服務實體經濟的經驗與模式，深入梳理中國特色社會主義新時代背景下實體經濟風險管理的需求特點。新浪財經參與全程直播。

中國證監會期貨監管部巡視員魯東升出席大會主論壇並作領導致辭。

以下為文字實錄：

值此「雜花生樹，群鶯亂飛」的暮春三月，很高興和大家相聚在西子湖畔。首先，我代表中國證監會期貨監管部，對第十二屆中國期貨分析師大會的召開表示熱烈祝賀。本屆大會以「新時代、新價值、新作為——期貨衍生品市場服務實體經濟高質量發展」為主題，契合了期貨市場的本質，契合了新時代對期貨市場發展的要求。

今年是改革開放40周年，也是中國資本市場建立28周年。從期貨市場的情況看，1988年，國務院領導批示要求研究國外的期貨制度，保持市場價格的基本穩定，以此為開端全面啟動了期貨市場的頂層設計。中國期貨市場啟動之初，就被賦予了服務實體經濟的使命。回首近30年的發展歷程，把握好服務實體經濟這個中心，期貨市場就能健康發展，否則就要出現偏差。

期貨市場是價格發現的市場，是套期保值的市場，最終是風險管理的市場。如果把這些功能看作是期貨市場的產品，那麼，供給方是期貨交易所和期貨經營機構，是期貨行業，需求方是各個實體企業、金融機構。為了不斷提高服務實體經濟的水平和能力，我們需要不斷從供給和需求兩端發力。

我國期貨市場品種不斷豐富，期貨交易持續活躍。目前我國已經上市的期貨和期權品種共57個，覆蓋了農業、金屬、能源、化工、金融等國民經濟的主要領域。自2009年起，我國商品期貨成交量連續多年位居世界第一，全球排名前20的農產品和金屬期貨中，我國各佔據半壁江山，為企業風險管理創造了良好基礎。

同時，我們不斷提高已上市品種的運行質量。每年我們都對已上市品種進行功能評估，從市場深度、價格發現、套期保值、風險監測等多方面選擇20個指標對各期貨品種進行打分，並聽取來自需求方生產企業、貿易企業、金融機構的專家評審意見，發現市場運行質量方面的問題，分析其原因，指導交易所完善產品設計、改進位度規則。如在大豆、PTA等品種上引入做市商制度，為近月合約提供流動性，增強活躍合約的連續性；調整改進玻璃、棉花、玉米、雞蛋等品種的交割標的、基準交割地和交割庫分佈，提升期現貨價格的相關性，提高套保效率；豐富品種，提高上市品種運行質量，是在供給端發力。

從需求端看，越來越多的實體企業在利用期貨市場安排生產經營活動和進行套期保值。部分品種的期貨價格已成為現貨貿易的重要定價依據，銅、豆油、PTA等品種，期貨價格已經基本取代現貨價格，成為國內相關產業貿易的基準和談判參考。國家及地方儲備部門也參考期貨價格開展有色金屬、天然橡膠和部分農產品的收儲。實體企業、金融機構面臨的價格風險，本質上都是期貨市場的潛在需求。在挖掘、引導潛在需求方面，期貨交易所、期貨業協會和期貨經營機構做了大量工作。鄭商所的「點基地」、「面基地」，大商所「千村萬戶」工程等都是很好的嘗試。期貨交易所、期貨業協會每年在各地舉辦多場論壇、產業大會，使越來越多的實體企業了解期貨市場。期貨公司更是深入廠礦企業、田間地頭，進行直接服務。

還要看到，眾多中小企業、農業生產主體承受著市場價格波動的風險，他們是期貨市場的天然需求方，但由於知識、經驗和能力的限制，還不具備直接參與期貨市場的條件。期貨交易所和期貨經營機構探索出多種支持實體企業間接參與期貨市場的模式，如「保險+期貨」，以及部分工業企業使用的合作套保等，大大提升了期貨市場服務實體經濟的覆蓋範圍。從實踐看，這些探索結合了中國國情，結合了相關產業發展的現狀，是解決期貨市場服務實體經濟難點、痛點的有效模式。本次會議還將就「保險+期貨」、期現結合、期貨市場服務供給側改革、服務鄉村振興戰略等進行深入討論，期待會議取得豐碩成果，指導我們服務實體經濟的實踐。

近30年期貨市場的發展，證明了堅持以服務實體經濟為出發點和立足點，我們就會走在正確的道路上，期貨市場已經成功嵌入到了國民經濟發展之中，服務實體經濟、服務國家戰略的作用越來越得到認可。但我們也要清醒地認識到我國期貨市場的功能發揮與世界第二大經濟體的國際地位、與我國是眾多大宗商品的最大或前列的消費國、進口國的市場地位還不匹配，與新時代宏偉目標的要求差距更加明顯，所以進入新時代，期貨市場要體現新價值，期貨市場要有新作為。作為期貨人，我們使命光榮，責任重大。

下一步，我們要繼續在供給和需求兩端發力，提高期貨市場服務實體經濟的能力。要繼續加大力度推出更多符合國家發展戰略、符合實體經濟發展需求又具備開展交易條件的期貨、期權產品；要發揚釘釘子精神，久久為功，做精做細現有期貨、期權品種，提升現有品種的運行質量；加大協調力度，清除影響實體企業參與期貨市場的體制機制障礙；全力做好新聞宣傳、投資者教育工作，弘揚風險管理文化，為市場發展、功能發揮營造良好的社會環境。我們還要繼續推動期貨經營機構提升服務實體的水平，探索利用期貨市場服務實體經濟的新模式、新路徑，推動「期貨+」、「期權+」模式創新，做好企業參與期貨市場的引導員；我們也要特別重視發揮現貨龍頭企業的作用，培育更多的現貨行業龍頭生產企業、貿易企業，帶動產業鏈上的中小經營主體參與期貨市場，利用期貨市場管理風險、穩定經營。

最後談談監管工作，我們聚集引導期貨市場健康發展。在市場監管方面，我們將繼續強化市場監測監控，完善持續監測指標體系，提高市場風險監測的及時性和有效性；紮實推進「看穿式」監管，不留死角，加強實控帳戶認定，提高穿透監管水平；加強異常交易行為監管，強化期貨公司的客戶管理責任；保持高壓態勢，大力打擊操縱市場等違法違規行為。這裏我要特彆強調一下，我們鼓勵期貨經營機構，創新業務模式服務實體經濟，我們鼓勵行業龍頭企業，帶領產業鏈上中下游主體利用期貨市場、分享期貨市場功能。

在公司監管方面，我們將繼續把握好審慎監管和合規監管的大方向，落實好保證金監測監控和預警處置的各項安排，始終確保期貨保證金的安全；要強化期貨公司凈資本的硬約束，強化壓力測試，確保期貨公司的業務發展與其風險承受能力相適應；要強化期貨公司股權質押和對外擔保監管，及時發現並處置期貨公司違規擔保問題；要強化期貨公司資管業務和風險子公司監管，確保兩項業務的健康規範發展。

監管工作中，我們要發揮五位一體監管的優勢，期貨部、證監局、期貨交易所、保證金監控中心、期貨業協會既分工負責，又相互配合，形成監管合力。

在座的各位期貨市場分析師，對於期貨市場至關重要。正是各位的分析研判，讓期貨市場的運行更加透明，期貨市場對各類信息的反應更加敏銳，期貨市場的價格更加權威。各位分析師，以及所在的期貨經營機構，相對於實體經濟主體，更了解期貨市場，也更具有信息優勢。我們希望，各位和各位背後的機構，能夠站在客觀公正的立場上，利用自己的知識、經驗和信息，服務實體經濟，把自身的發展與服務實體經濟有機結合，向高水平的服務要利潤，不要為了自身的利潤引誘客戶過度投機，更不能利用自身的優勢獲取不正當的利益。

最後，再次預祝第十二屆中國期貨分析師大會圓滿成功，取得圓滿成功。謝謝大家！