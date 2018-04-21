新華社北京4月21日電（記者 盧國強）記者21日從交管部門獲悉，北京市即日起在全市範圍內啟動針對燃油兩輪摩托車違法亂象的專項治理行動，全警執法嚴查燃油兩輪摩托車非法改裝、涉牌、飆車等行為。

北京市公安交管局負責人說，整治重點包括燃油兩輪摩托車未懸挂號牌，使用偽造、變造號牌等涉牌違法行為；駕駛人無證駕駛，准駕車型不符，使用偽造、變造駕駛證、行駛證等涉證違法行為；非法改裝、超速、飆車等違法行為；駛入禁限區域、佔用應急車道行駛違法行為等。

交管部門對於未懸挂號牌、懸挂假號牌在路邊停放的車輛將依法清拖；對非法改裝、未懸挂號牌、懸挂偽造號牌、使用其他車輛號牌的車輛依法扣留；對車輛被扣留後不接受處理、不能提供合法來源證明或車輛未列入國家機動車產品目錄的不予發還；對無證駕駛，准駕不符，使用偽造、變造號牌的依法拘留；對遮擋號牌、不按規定安裝號牌、駛入禁限區域等其他違法行為一律高限處罰。

交管部門表示，將在全警執法的基礎上，針對主城區、環路、主要道路等重點區域全天候加強針對性執法打擊，並針對加油站、快遞分揀站、收費停車場、房地產中介等燃油兩輪摩托車違法高發點位，以及送餐、寄遞企業等開展排查核錄，消除潛在交通安全隱患。