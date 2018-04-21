來源：羊城晚報

羊城晚報訊 記者程行歡報導：嘗試解決共享單車亂停亂放的「電子圍欄」終於上線了。在相關部門在18日開展廢舊閑置單車的集中清理行動的同一天，摩拜與ofo小黃車在廣州部分城中村地區上線了電子圍欄。「後台數據顯示，試行還是有一定效果，試行的城中村街道表示滿意」。

「摩拜率先在廣州七個城中村上線『負面清單』禁停。如果用戶將單車騎進禁停區域，也會收到簡訊提醒和App推送提示，超過一定次數會被要求繳納車輛管理費。」摩拜方面向記者表示。這七個城中村包括土華村、夏茅村、大塘村、康樂村鷺江村、滘心村、龍潭村、龍潭南約村。不過，每個用戶有三次免罰機會。到了第四次收到簡訊提醒后，就是動真格了，會被扣費5元。但是在繳納管理費后24小時內，只要將本城市內任意禁停區的任意一輛摩拜單車騎出禁停區並關鎖停車，系統判定后將自動退還管理費併發送通知。

ofo小黃車啟動的電子圍欄範圍主要在天河區、越秀區、海珠區幾個重點行政區的重點位置，如花城廣場、二沙島、大塘村等，「如果試點效果良好，同時我們將與城市交通主管部門溝通，會根據需求和趨勢針對重點行政區擴展更多的禁停區域。」

記者從廣州市交通部門獲悉，目前進行的試點禁止違停範圍，主要是在廣州四個重點街道貼出違停提醒，包括東風路（盤福立交-東濠涌）、天河路（崗頂-體育東路）、花城廣場、沿江西路（人民橋-解放橋），在這四個主幹道的沿途禁停區，如果市民違規停車鎖車，會收到共享單車企業發出的違停通知。