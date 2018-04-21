海南任免劉誠、林光強、符革、任延新、李燕、歐波、符成彥等職務北京新浪網 (2018-04-21 14:53)
原標題：海南任免劉誠、林光強、符革、任延新、李燕、歐波、符成彥等職務
經濟日報-中國經濟網海口4月21日綜合報導 海南省委組織部近日發佈一批幹部任免通知，具體情況如下：
劉誠同志任省委政法委員會副書記、秘書長，免去省高級人民法院黨組副書記、副院長職務；
林光強同志辭去省人大常委會委員職務；
正式任命符革同志為洋浦經濟開發區紀工委書記；
正式任命任延新同志為洋浦經濟開發區管理委員會副主任；
徐亞輝同志任海口海事法院黨組書記、院長，免去三亞市委副書記、常委、委員職務；
李燕同志當選為省婦女聯合會主席，任省婦女聯合會黨組書記，免去省人大常委會副秘書長、機關黨組成員職務；
正式任命林紹煒同志為海南日報社（海南日報報業集團）副總編輯；
歐波同志任省人民醫院副院長（試用期一年）；
正式任命劉湘洪同志為海南熱帶海洋學院副院長；
正式任命符成彥同志為海南廣播電視大學副校長；
王小東同志任臨高縣人民法院副院長；
免去陳峰同志保亭黎族苗族自治縣人民檢察院黨組副書記、副檢察長職務，另有任用；
朱玉蘭同志職級晉陞為副處級（僅享受副處級非領導職務的工資待遇）。
免去梁飛同志省委組織部常務副部長職務，辦理退休；
免去林建華同志省戒毒管理局副巡視員職務，辦理退休；
黃明榮同志辦理退休；
免去周文雄同志省交通運輸廳巡視員職務，辦理退休；
免去林天成同志省人民防空辦公室副巡視員職務，辦理退休；
蔡小惠同志辦理退休；
吳東民同志辦理退休；
丁竹同志辦理退休。
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