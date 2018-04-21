房貸封頂年限延長5年 300萬貸款利息多近56萬

來源：北京日報

貸款封頂年限雖然延長了5年，但是為了這5年，100萬的貸款額度要多還13.4萬元利息；如果貸款300萬則要多還將近56萬元利息。

工商銀行總行昨日證實，個人住房貸款借款人最高年齡、借款人年齡與貸款期限之和都延長了5年。但在記者採訪過程中卻發現，由於延長5年時限需要多給不少利息，從年齡段上最受益的「60后」成了對新措施無感的人。

50歲仍可按頂格年限貸款

從前天開始，各地工行紛紛傳出「借款人最高年齡延長」的消息，並被工行總行證實。新規定被很多房地產銷售和中介業務人員解讀為「利好消息」。業內人士表示，此番調整對於部分中老年購房者來說，可降低月供壓力，延長還款周期。

工行總行證實，已在全國範圍內將個人住房貸款借款人最高年齡從65周歲延長到70周歲，借款人年齡與貸款期限之和由原來的不超過70年調整為不超過75年。

據了解，目前多家銀行的貸款人年齡與貸款期限之和為70年，而北京執行的房貸期限是最長25年，這也就意味著50歲的人買房子還可以按照最長年限貸款。

月供少兩千利息多幾十萬

「延長也不算好事。」一直在昌平看房、計劃花700萬左右換一套三居室的趙先生盤算著說。此前，趙先生曾經於2000年全款買過一套位於新街口的一居室，這次計劃賣掉老房子改善居住環境。

趙先生生於1968年，是工行延長房貸上限年齡之後典型的受益人群。但是在趙先生看來，賬不是這麼算的。

記者以趙先生換房需貸款300萬元計算，如果他選擇等額本息、利率1.1倍的方式貸款，此前貸款20年每月要還款20450元，如果拉長到25年還款月供就是18226元。雖然表面上月供減少了2224元，但多貸款5年總共需多還55萬多元的利息。

「退休之後收入減少，貸款時間延長利息也跟著增加，100萬多5年就要多出不少利息，這我們可承受不了。」他說。

目前，趙先生兩口子月收入為2.5萬元，已經工作的大兒子還會給2000元的養老金，老兩口每月的支出也就3000元左右。但是倆人一旦退休，退休金加起來也就1萬元，算上兒子孝敬的錢，收入也減少了一多半。

「對我們來說最重要的不是月供變少，而是整體少花錢。」為了打聽新政，趙先生甚至在昨天下午單獨去工行窗口諮詢了半天，還撥打了工行客服熱線求證。「說是能提前還款節省利息，但是以後的事兒，真不好說。」

新措施未覆蓋購房主力

在易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進看來，這一政策是考慮到現在貸款買房的客戶年齡特徵，調整後年齡偏大、但有能力並且有改善型住房需求的人群能夠得到貸款。

除了北京將最長貸款年限設定為25年的地區之外，其他區域目前基本都是30年。如果按照外地政策計算，45歲的購房者以往只能貸25年的款，以後能按30年期限貸款，對於這部分中年人群也是利好。

截至昨日發稿時，還沒有其他銀行表示將跟進這一新措施。工行總行相關負責人透露，此舉是為適應我國人口發展趨勢，滿足不同年齡階段尤其是中年以上居民的住房改善性需求，減輕他們的經濟壓力。

「合計年限不超過75年，對於市場來說，部分改善購房人群的確因為還款年限增加，而提高借款能力，影響最大的是45到55歲人群，但這部分人群已經不是主力購房人群。目前看，市場90%以上購房人群的年齡段則集中在70后、80后。這一政策基本沒有影響。」這位負責人說。