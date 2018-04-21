鄭商所：努力為產業提供優質服務 助力實體經濟穩健運行

新浪財經訊 2018年4月20日-21日，由中國期貨業協會主辦的第十二屆中國期貨分析師暨場外衍生品論壇將在杭州黃龍飯店召開。本屆論壇以「新時代、新價值、新作為」為主題，圍繞大宗商品、「保險+期貨」、期現結合與資產管理等業務領域，總結期貨衍生品市場服務實體經濟的經驗與模式，深入梳理中國特色社會主義新時代背景下實體經濟風險管理的需求特點。新浪財經參與全程直播。

在21日下午的分論壇「期現結合—市場聯動助力經濟高質量發展」中，鄭州商品交易所副總經理王曉明作領導致辭。

王曉明表示，期貨市場應牢牢把握服務實體經濟根本宗旨，努力為相關產業提供優質服務，助力實體經濟穩健運行。

據介紹，2017年鄭商所在推進產品創新方面，研發上市了棉紗期貨、白糖期權和蘋果期貨，服務實體經濟的領域和範圍進一步拓展。在改進優化現有品種方面，出台PTA、動力煤合約連續活躍方案，綜合採取降低交易成本、引入做市商等多種措施，使相關合約初步呈現活躍態勢。針對市場變化，修訂套保、限倉等業務規則，完善動力煤、白糖、玻璃、PTA等品種交割結算制度，優化交割倉庫布局，為產業企業管理風險創造良好條件。在市場培育方面，始終把引導產業企業參與市場作為重中之重，努力構建市場各方共同參與的產業企業服務體系。持續開展「點」「面」基地建設，新建點基地18家，示範引導更多產業企業利用期貨管理風險。在支農扶貧方面，圍繞服務農業供給側結構性改革，穩步擴大「保險+期貨」試點，投入2000萬元建設24個棉花、白糖試點項目，保險白糖10.4萬噸、棉花1.22萬噸，試點惠及14個國家級貧困縣。

王曉明副總經理表示，期貨品種的擴容對拓展服務實體經濟的廣度和深度具有重要意義，商品期權能夠為產業企業提供更為多樣化、精細化、個性化的風險管理工具，農產品期權還可以為我國農產品價格市場化改革提供新思路。2018年，鄭商所將繼續積極研發期貨、期權新品種，持續豐富衍生品種、工具，不斷拓展和提升服務實體經濟的領域和能力。

同時，努力做精做細做實現有品種。完善期貨合約連續活躍方案，並在條件成熟時推廣到其他品種，進一步提高功能發揮較好品種的市場運行質量；完善強麥、棉紗等品種合約規則，強化市場培育和推廣，激活功能發揮一般的品種；密切關注普麥、稻穀價格的國家政策，加強與主產區政府、相關部委的溝通，提出改革思路和建議，推動功能受限品種行業政策變化。

此外，不斷完善產業企業、機構投資者服務平台，持續加強「三業」活動和「點基地」「面基地」建設，推動市場結構持續改善。充實駐外機構工作人員，發揮駐外機構作用，提高市場服務水平。豐富市場宣傳與推廣渠道，完善市場宣傳與推廣工作機制，整合內外部投資者教育資源，紮實做好市場宣傳與投資者教育工作。

2018年，鄭商所將總結「保險+期貨」試點經驗，完善「保險+期貨」試點工作。穩步擴大現有品種「保險+期貨」試點，並在具備相關條件的基礎上開展蘋果等其他品種「保險+期貨」試點。根據品種產業政策差異，鼓勵試行「訂單農業+保險+期貨（期權）」模式，探索「雙向承保」，推動「保險+期貨」試點精細化開展。加強對中小企業、民族地區和貧困地區的期貨服務，支持相關產業企業利用場外期權管理風險、穩定生產經營。