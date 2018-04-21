南京市民首次向台胞捐獻造血幹細胞北京新浪網 (2018-04-21 14:55)
新華社南京4月21日電（記者邱冰清）17日，南京市民高仁萍捐獻的造血幹細胞由台大醫院的醫師從南京帶回台灣。
據南京市紅十字會統計，高仁萍是南京市第58位造血幹細胞捐獻者，同時也是南京市為台胞捐獻造血幹細胞的第一人。
「我第一次獻血是2008年汶川地震的時候。看到那麼多傷者，自己是O型血，是『萬能血』，就想去獻獻愛心。」高仁萍說，從那時起她每年都參加無償獻血，並於2014年加入中國造血幹細胞捐獻者資料庫。
2017年10月，高仁萍接到南京市六合區紅十字會工作人員的電話，告知她的造血幹細胞與某位患者初配成功，並徵求意見是否願意為對方捐獻造血幹細胞。查閱相關資料后，她爽快地答應了。
「很多人會以為捐獻造血幹細胞是抽骨髓，實際上其採集過程、身體反應等都與獻血基本相似。並且捐獻對身體沒有影響，已經參加過捐獻的志願者都十分健康。」南京市紅十字會工作人員柯佳呼籲，希望更多適齡市民能消除對造血幹細胞捐獻的誤解，加入到奉獻愛心挽救生命的行列中來。
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