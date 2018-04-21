又一P2P平台清盤：因整改不達標 將分3期兌付

來源：網貸之家

4月19日，河北P2P平台麥穗金服在官網發佈清盤公告，稱因整改「沒有達到要求」，被迫「良性退出」，決定於2018年4月19日0點起正式清盤，即日起停止平台所有運營。平台將從2018年4月30起，分三期兌付出借人本金及利息，並於6月30日兌付完成。

公告稱，「由於金融辦嚴查，3月23日《互金整改通知書》下達驗收不合格，經過25天的整改，也沒有達到要求」，並披露有監管方下發的「整改認定書」全文。

公告一併披露了平的清盤方案，稱將自「本公告發佈日期起2018年4月30起開始對付」，具體兌付安排時間如下：

4月30日本金利息10%；

5月30日本金利息45%；

6月30日本金利息45%。

公告指出，平台會安排專人每月如期給各位投資者打款。如有提前兌付，平台將另行通知，望各位投資人能冷靜對待此次清盤事件。

網貸之家注意到，根據該平台公佈的「整改認定書」，監管方認定平台存在的問題包括：未在經營範圍中明確網路借貸信息中介、資金流通過個人賬戶流轉、存在自融、未使用電子簽名、官網未設信披專區、為正式上線銀行存管、未在公安機關登記備案等等。

根據官網公告，麥穗金服於2018年1月12日：與富滇銀行正式簽訂資金存管業務合作協議，不過目前並未正式上線銀行存管。

附公告全文麥穗金服良性清盤公告

致各位尊敬的投資者：

麥穗金服能走到今天，與每一位客戶的信賴與支持密不可分。本以為有著大家的支持和信任，麥穗金服能夠在將來發展的更好更遠。但是由於金融辦嚴查，3月23日《互金整改通知書》下達驗收不合格，經過25天的整改，也沒有達到要求，萬般無奈下麥穗金服良性退出。所以公司決定於2018年4月19日0點正式宣布清盤，即日起停止平台所有運營，在這裏鄭重的對信賴麥穗金服的每位投資人說一聲抱歉。

平台公佈清盤方案如下：

1，公司將成立清盤處理小組進行清盤還款事宜

2， 各位投資人可添加客服QQ：2185923078、1663625379，並提供確認銀行卡號等相關信息，如無任何修改，按默認賬戶綁定銀行卡號，平台會安排專人每月如期給各位投資者打款。如有提前兌付，平台將另行通知，望各位投資人能冷靜對待此次清盤事件。

3， 財務核算出借人本金及利息。

本公告發佈日期起2018年4月30起開始對付（包含所有到期和未到期），具體如下：

4月30日本金利息10%

5月30日本金利息45%

6月30日本金利息45%

再次感謝大家長時間以來的支持，平台將會通過一切努力，來最大程度減少大家的損失。

麥穗金服

2018年4月19日

溫馨提示：以上內容僅為信息傳播之需要，不作為投資參考，網貸有風險，投資需謹慎！