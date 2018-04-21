湖南春季百公里開走 萬余名大學生徒步提倡節水北京新浪網 (2018-04-21 14:58)
新華社長沙4月21日電（記者 萬志雲 陳夢婕）21日，第17屆湖南（春季）百公里活動在長沙湘江江畔長盈廣場開走。本次活動吸引了約1.8萬人參加，其中絕大部分是在校大學生。他們將在兩天時間里，徒步穿越長沙、湘潭、株洲三座城市，完成近100公里征程。
本屆百公里活動的主題是「生命之水 青春之歌」。活動旨在喚醒人們，尤其是廣大青少年的節水意識。
「當我們面對承載著生命的水時，我們每個人都是『受益者』；同樣，在人類現代社會文明高速發展的時代，我們也隨時可能成為『破壞者』。」怡寶水公益志願者何玥發表了演講。
來自吉首大學的郭銀和她的同學精神飽滿地走在隊伍中，為了參加本次活動，他們專程從吉首趕到長沙。「參加百公里就是要挑戰一下自己，我們有決心、也有毅力走完全程。」郭銀說，大家服裝上印有「生命之水 青春之歌」的標語，也是對節水意識的一種宣傳。
據主辦方介紹，湖南百公里活動自2007年起已成功舉辦11年，是湖南省知名全民健身特色品牌。
據了解，本次活動由湖南省體育局、共青團湖南省委、湖南日報社指導，由華聲在線股份有限公司主辦，由湖南華聲戶外運動有限公司承辦，由湖南工程學院、湖南信息學院、中盈廣場、走玩戶外協辦。
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