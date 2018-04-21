大葉大學學測面試 藥保系體驗區展特色



(中央社訊息服務20180421 14:06:33)大葉大學〈Da-Yeh University〉20日、21日舉辦大學甄選個人申請第二階段面試，藥用植物與保健學系設置了藥材與藥草、經絡按摩與芳香療法、萬金油製作等體驗區，並準備了藥草小盆栽送給考生，展現系上中藥保健與美衈野峔滮j特色，讓家長認識大學課程，也讓考生了解未來的職涯發展。



藥用植物與保健學系主任張淑微指出，藥保系不只是培養學生中醫藥保健與藥菗容等專業知能，系上也積極爭取產學合作的機會，讓學生還沒畢業就能接觸產業實務。系上更與美國德州健康科學大學合作「雙聯學制」，藥保系學生先在大葉修課2年，再申請赴美攻讀學位，只要接著在美國讀2年，就能同時取得大葉大學理學士學位以及美國德州健康科學大學中醫學士學位。完成跨國雙學士學位後，只要繼續在美國攻讀1.5年，就能再取得德州健康科學大學東方傳統醫學碩士學位，畢業後更可經考試取得美國中醫針灸師證照，在美國各州執業。



訊息來源：大葉大學



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