Blue Origin是一家由亞馬遜CEO Jeff Bezos創辦的私人太空公司，而該公司的CEO Bob Smith在接受CNBC的採訪時表示，2018年將有機會進行太空旅行。

第34屆太空研討會上，Smith被問到有沒有計劃在年內送遊客去太空時答道：「我們希望如此，我們仍然認為在今年內還是有機會做到這一點的。不管是我們在談論每一步的開發或者是大型的行動時，都想要確保這一點，那就是當我們準備好的時候（再去做），我們想要確保乘客是完全安全的。」

在去年的12月，Jeff Bezos就曾在Instagram上分享過一張圖片，畫面中是一個假人躺在Blue Origin的火箭上，而他給這個假人取的名字是Mannequin Skywalker（模特·天行者）。

目前該計劃的太空艙容量大約為530立方英尺，可以容納6個人，根據網站的介紹，乘客將可以在艙內自由漂浮和翻筋鬥。該飛船將能夠抵達離地100公里的軌道，通過火箭進行運送，每人每次的費用大約在10萬美元-20萬美元之間。