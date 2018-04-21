《美少女戰士》中的月野兔是很多人的童年女神，而下面這款新推出的小兔手辦則以唯美的造型再次征服人心，女神氣質升入新的高度。

本款手辦還原了月野兔變身時的經典場景，各種特效與飄舞長髮搭配出夢幻般的色彩。此外，製作者有意突出髮絲透明輕盈的感覺，並用紅藍兩種漸變色特效縈繞在小兔周身，配合光澤白皙的美腿和水手服短裙共同欣賞，華美的少女心漸漸被喚醒。

商品詳細情報

商品名稱：Figuarts Zero chouette《美少女戰士》月野兔手辦（變身Ver.）

發售日期：2018年9月

商品價格：含稅8640日元（約合人民幣505元）

商品材質：ABS、PVC塗裝

商品尺寸：全高約25cm