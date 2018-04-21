《名偵探柯南》漫畫1011圖透：灰原母親是位大美女！北京新浪網 (2018-04-21 14:30)
《名偵探柯南》漫畫第1011話圖透已發佈。毒殺案期間，安室透回憶起自己小時候與「老師」的往事，而這位老師便是灰原哀（宮野志保）的母親宮野艾蓮娜。
隨著安室透回憶的不斷深入，他小時候與宮野老師之間的事情漸漸浮現出來。從外貌來看，灰原的母親艾蓮娜是一位大美女，而宮野厚司則是長相樸實穩重的男人，父親的這一設定與不少讀者此前腦補出的形象截然相反。
另據文字情報，安室透是在看朗姆信息時回憶起這些畫面的，其中安室透小時候曾因混血體質被欺負，同時他還和灰原的姐姐宮野明美是好友。看到安室透被欺負受傷，小明美拽著他來到診所，可安室透卻因為執拗而不願意療傷，對此艾蓮娜老師則對少年說出了「雖然膚色不一樣，但我們體內都流著紅色的血」，經過這番勸誘后小安室透最終乖乖接受治療。
之後，艾蓮娜向丈夫厚司透露自己又有了身孕，這便是接下來誕生的宮野志保。此外，宮野厚司曾表示他的研究被一個名為「烏丸集團」的組織讚助，並且這個組織名聲不太好。聽到這些，艾蓮娜提議自己一起加入這個研究，從此黑衣組織多了兩位科學家的身影……
時隔四個月的休刊后，本次青山剛昌老師接連放出勁爆的消息，看來主線的組織大戰已經真正爆發了，而安室透與宮野家的關係是否將成為他今後行動的關鍵呢？
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