鈴木友菜可說是近期最人氣的「MOGURA女子」(寫真模特兒)，在著名時裝雜誌「non-no」當了4年專屬模特兒的她，最近頻頻在周刊登場，拍攝性感的寫真。當然她的最大武器是模特兒級的高佻身型和修長美腿，胸前雖然只有C杯但因為皮膚白滑，加上表情溫柔治愈，被稱為「寫真界天使」，無論男女都會喜歡。送上她的寫真合集，還有為「週刊PLAYBOY」拍攝時的花絮影片，讓你更近距離感受她的治愈!