《戰神》高居Twitch直播榜首 高峰時觀看人數超28萬北京新浪網 (2018-04-21 14:35)
由索尼製作併發行的動作冒險遊戲《戰神》已經於4月20日正式發售了，除了爆炸性的媒體評分之外，玩家們對於這款遊戲的關注度也十分高：遊戲在國外直播平台Twitch上登頂，高峰期同時觀看人數超過了28萬。
和大多數直播平台一樣，通常Twitch上的遊戲熱度也是多人遊戲普遍更高，排在前幾位的通常是大逃殺及競技類的遊戲，而《戰神》自發售後就一直高居Twitch觀看榜榜首，不僅高峰期的同時觀看人數超過28萬，而且根據gamerevolution的估算，遊戲首日的平均觀看人數也在24萬左右，而在本文編寫的同時，《戰神》也以觀看人數16.1萬力壓《守望先鋒》，排名第一。
不過對於這樣一款動作遊戲來說，最佳的遊戲體驗仍然還是自己親自去玩，畢竟有很多東西在直播上並不能完全體驗，自己動手玩才能獲得完整的樂趣。
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