《俠盜獵車5：豪華網路版》上市 一代神作將落幕北京新浪網 (2018-04-21 14:40)
雖然《俠盜獵車5》已經問世五年有餘，但始終都熱度不減。如今，本作又發佈了新版本《俠盜獵車5：豪華網路版》，專注於《俠盜獵車OL》的額外追加內容。
R星正式宣布《俠盜獵車5：豪華網路版》今天登陸PS4和Xbox One，售價79.99美元，下周登陸PC，售價89.99美元。
本次的豪華網路版包含遊戲本體，同時還收錄所有已問世的追加內容。購買新版的玩家還將獲得一百萬的現金贈送。和「犯罪帝國啟動包」贈品套組。
可以說這是《俠盜獵車5》的「終極版本」了，考慮到過去五年裡GTA5製造的大動靜，相信R星這次又將吸引到一批新玩家。在發佈該版本之後，R星的工作重心或將轉移到《荒野大鏢客2》之上。
《俠盜獵車5》現已登陸PS4、Xbox One、PS3、Xbox 360和PC平台。
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