今天微軟宣布了五月份即將面向Xbox Insider用戶開放的測試版固件更新內容。

首先，本次更新后的固件將支持1080p和1440p解析度的120Hz畫面。玩家將可通過新的「分組」標籤對自己的遊戲和app進行分組，修改名稱並添加到桌面。

另外一個有趣的新功能是，玩家可以直接通過嚮導剪輯遊戲視頻，方便分享到社交媒體。

測試版新固件還將新增一個「細節信息」頁面，允許用戶對主機上的家庭選項進行統一管理。此外，Xbox附件app也增加了易用性和管理按鈕。

下面就是新功能的截圖演示。本次固件更新預計五月份面向Xbox Insider用戶提前開放。