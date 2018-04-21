Xbox One Insider固件更新 120Hz圖像與分組功能北京新浪網 (2018-04-21 14:40)
今天微軟宣布了五月份即將面向Xbox Insider用戶開放的測試版固件更新內容。
首先，本次更新后的固件將支持1080p和1440p解析度的120Hz畫面。玩家將可通過新的「分組」標籤對自己的遊戲和app進行分組，修改名稱並添加到桌面。
另外一個有趣的新功能是，玩家可以直接通過嚮導剪輯遊戲視頻，方便分享到社交媒體。
測試版新固件還將新增一個「細節信息」頁面，允許用戶對主機上的家庭選項進行統一管理。此外，Xbox附件app也增加了易用性和管理按鈕。
下面就是新功能的截圖演示。本次固件更新預計五月份面向Xbox Insider用戶提前開放。
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