【外媒：中興將向美國商務部遞交更多證據】據《華爾街日報》報導，中興通訊本周將有機會向對其實施制裁的美國商務部遞交更多證據。美國商務部的一名高級官員對外透露稱，周五晚上，官方機構已經批准了中興通訊想要提供更多信息的請求。這名官員稱，根據官方規定，中興通訊並沒有提起行政訴訟的權利，但美國官方已同意隨後通過非正式程序接受這些證據。這名美國商務部官員同時表示，「我們認為，不採取制裁措施是適當的。」

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