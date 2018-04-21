NBA／詹皇為騎士隊友訂製西裝 I湯吃味問：我的呢NOWnews今日新聞 (2018-04-21 14:32)
季後系列賽首輪，騎士今(21)日首度出征客場挑戰溜馬，所有隊員穿著騎士一哥LeBron James送的訂製西裝，帥氣的步入班克斯人壽球館。前隊友「I湯」Isaiah Thomas聽聞後，反問，「我的西裝在哪呢?」
NBA官方推特今天發了騎士隊員穿著新西裝進場，不過想當然季中被交易至湖人Thomas不會得到西裝，他在下方留言，「我的(西裝)在哪?我可是非常適合這些西裝的，哈哈。」
而當事人James進入季後賽照慣例會關掉社交媒體，進入「閉關模式」也就不會看到Thomas的留言，不過有趣的是，Thomas的湖人隊友Channing Frye回復了留言。
Frye說，「太了解這些人了，他們為新人作了西裝！但別擔心，我已經和服飾店談好了，我們在那邊可以買一送一。」
只可惜老大哥James的用心似乎還未有成效，今天騎士浪費了17分領先，最終以2分之差落敗，目前以1:2落後。下一役將在周一繼續作客挑戰溜馬。
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