由靜野孔文和瀨下寬之共同執導，鬼才腳本家虛淵玄擔任編劇的動畫電影《哥斯拉：怪獸行星（Godzilla: Monster）》已於2017年11月17日在日本上映。日前，官方公開了第2章的預告視頻。

第2章名為《哥斯拉：決戰機動增值都市（Godzilla：決戦機動増殖都市）》，講述人類第一次進攻哥斯拉遭受慘敗，卻在地球上遇到人類殘存末裔。他們過著回歸原始的生活，居住在山洞中，好似還隱藏著什麼秘密。之後從宇宙中歸來的人們向哥斯拉發起第二輪攻擊的故事。

但是還要打

據悉，動畫電影《哥斯拉（Godzilla）》系列總共有3章，宮野真守（Mamoru Miyano）、諏訪部順一（Junichi Suwabe）、櫻井孝宏（Takahiro Sakurai）等著名聲優加盟配音，電影第二章主題曲《THE SKY FALLS》由日本知名女歌手XAI演唱，影片將於2018年5月登陸日本院線。

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劉園園，IGN中國動漫影視編輯。目前正在為新番太多，追不過來而苦惱。