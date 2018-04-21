看到誰賺錢就把它買下來？NEXON收購《阿佩爾物語》開發商北京新浪網 (2018-04-21 14:23)
4月19日，韓國NEXON公司表示，全額收購《阿佩爾物語》的開發商NGINE工作室的股份。
NGINE工作室是MMORPG端游《阿佩爾物語》的開發公司，擁有NEXON、NEOPLE、EA等大型遊戲公司出身的開發者。同時，NGINE工作室還擁有自己開發的遊戲引擎及工具，可以開發PC和電玩等多平台遊戲。
NEXON通過此次收購獲得了NGINE工作室旗下的優秀的開發陣容，計劃將來在多個領域中擴大合作。
另一方面，NEXON早在2014年和NGINE工作室簽下韓服《阿佩爾物語》的運營協議，從2015年開始進行運營。
目前，NEXON公司旗下的開發工作室共7家，分別是：惡魔貓工作室、WHAT!工作室、One工作室，還有以工作室的形態運營中的開發子公司Thing Soft、NEXON GT、NEXON RED、Boolean Games，由於此次NGINE工作室的加入，變成了8家。
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