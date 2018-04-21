《爐石傳說》是一款現象級的卡牌遊戲，也是暴雪的新嘗試。在MMORPG（暗黑破壞神、魔獸世界）以及RTS（星際爭霸）兩種遊戲類型中已經做到巔峰的暴雪，初次涉及遊戲卡牌也獲得了極大的成功。《爐石傳說》的成功，與遊戲總監Ben Brode有著不可分割的關係。而離開暴雪娛樂的Ben Brode,在告別的藍貼中中，也有著濃濃的眷戀之情。

Ben Brode的藍貼中文版：

親愛的的朋友，同事和爐石社區來說，在暴雪工作了15年並且在爐石工作了近10年之後，我做出了難以置信的艱難決定——開始新旅程。

堅守爐石10年，我將開始新的旅程。我剛到這裏時才20歲。我的第一個角色是「Night Crew遊戲測試人員」。從那以後，暴雪一直對我很好。我開始參加電競遊戲設計，宣布開辦暴雪嘉年華，在搖滾樂隊中演奏，編寫饒舌歌，並與令人難以置信的人一起工作。但最大的機會來自2008年，當時我加入了「Team 5」。

我為爐石感到非常自豪。我認為我們對這個行業產生了影響。人們告訴我，《爐石傳說》讓他們的家人更加親密，或者他們與在Fireside Gathering會見的人成為親密的朋友。其他人告訴我，他們受到爐石傳說的啟發而自己成為遊戲開發人員。

作為爐石的一員我很自豪，我更為團隊感到自豪。

再沒有像《爐石傳說》團隊那樣優秀的團隊。爐石已經發展了10年，設計人員幾經更迭，但團隊的靈魂有一些特殊之處。我們知道我們最重要的產品不是遊戲，而是團隊本身。一個偉大的團隊可以做出偉大的事情，我認為爐石團隊是最偉大的。這不僅僅是一份工作。這是一種共同的激情。我們開始工作，專注於我們喜愛的遊戲，並嘗試讓它每天都變得更好。

我們經常檢查反饋尋找改進遊戲的機會。我喜歡愚蠢的主意，參與激烈的辯論，甚至只是為了我們共同的遊戲高標準而負責。我們試圖在社交媒體上高度可用，並且我認為我們的團隊在這方面幫助推動了這個信封。在過去的幾年中，我看到團隊逐步加強，並且因為我越來越關注於實際設計的方向而減少了參與方式，對此我感到特別滿意。

我因經常拋頭露面得到了很多關注度，但開發團隊中的80多名人員仍默默工作者，他們實際製作卡片，英雄，事件，任務。我相信爐石是最好的，我很高興看到新一代領導從這裏帶走爐石。

我非常幸運，因為我能夠在我的生活中開始一個瘋狂的風險，我很高興也有點害怕。我想要開辦一家新公司，我們可能會製作遊戲，但我們還沒有想出任何其他的東西。我期待著設計，編程和再創造一些東西。不過，我會想念校園裡的星巴克。

暴雪，謝謝你給我一個機會，並且感謝你為爐石冒這個險。我迫不及待地想看看你下一步做什麼。對於充滿激情的爐石設計人員，我會想念你，和我們共同的笑聲。感謝您使我成為爐石的一部分，對我來說非常有趣。我愛在這裏度過的每一分鐘。