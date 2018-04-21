騰訊成為全球遊戲市場領頭羊 40%資金與他有關北京新浪網 (2018-04-21 14:23)
根據Digi-Capital的報告，在12個月里全球遊戲市場的投資與併購交易規模達到220億美元，今年的遊戲軟體/硬體市場營收估計會達到1650億美元，2022年之前超過2300億美元。今年一季度，遊戲投資金額達到21億美元，遊戲併購交易規模超過144億美元。在12個月的時間里，騰訊佔了全球遊戲併購金額的四分之三還要多，不過要注意，這裏所說的金額既包括買方交易，也包括賣方交易。
在過去12個裡，遊戲投資總額刷新紀錄，投向遊戲公司的資金超過42億美元。過去幾年裡，有一種趨勢越來越明顯：大部分資金投向遊戲技術與遊戲平台公司，而不是遊戲開發商。
總體來看，投資金額主要被大宗交易佔據，交易宗數基本保持平穩。在此期間騰訊完成了一些大交易，例如6.3億美元投資遊戲流媒體平台鬥魚，向盛大遊戲投資4.74億美元，向虎牙投資4.62億美元，移動遊戲開發商Kakao融資1.3億美元，騰訊領投，向移動遊戲開發商掌趣投資7200萬美元。
騰訊還參與其它一些交易，比如倫敦AR/VR遊戲平台開發商Improbable融資5.02億美元，遊戲技術開發商Unity融資2億美元（後來還增發股票，總融資4億美元），遊戲AR遊戲開發商Niantic融資2億美元，這些交易都有騰訊的身影。
今年一季度，有一宗交易在併購金額中佔了很大的份額，Naspers出售騰訊股份，佔總股份的2%，估值超過100億美元，獲得的回報率高達600倍。另外，維旺迪退出Ubisoft，出售股份，騰訊參與交易；騰訊還向Seasun投資1.42億美元。有一些併購交易是騰訊沒有參與的，比如Aristocrat以10億美元收購Big Fish Games，它還以5億美元收購Plarium；另外，Stillfront集團出資3.18億美元收購Goodgame Studio。
雖然12個月的遊戲併購交易規模超過170億美元，但是比2016年的284億美元還是有很大差距。
遊戲IPO市場可能會回歸到過去10年的趨勢，也就是說出現一個高峰年之後會有兩個比較平靜的年份。2017年Netmarble Games、Sea Limited（原名Garena）、雷蛇、Rovio成功IPO，2018年一季度卻很平靜。
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Bernice-艾諾克2.7尺實木二門二抽百葉鞋櫃
- 【CHENG DA】秋冬專櫃精品時尚個性羊毛外套(NO.303069)
- BALENCIAGA Mini Pompon金釦手提/斜背圓桶機車包(黑色)
- 【BESIDE-U】ENDEAVOR LEATHER系列古典三層肩提方包(暗夜黑
- 【LooCa】花焰超透氣10cm頂規記憶床墊(加大6尺)
- Crocodile Punch 系列納帕牛皮拉鍊上翻短夾 0103-07903
- 【OBT烘培客】無穀成幼貓 野放雞 10LB(A302A08-10)
- 【GIVENCHY 法國魅力紀梵希】經典LOGO都會時尚太陽眼鏡(-黑
- ASSARI-風華旗艦5CM備長炭三線強化側邊獨立筒床墊(雙大6尺)
- 【海夫健康生活館】杏華 鋁合金 24吋後輪 輕型輪椅(紫)
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》