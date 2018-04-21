根據Digi-Capital的報告，在12個月里全球遊戲市場的投資與併購交易規模達到220億美元，今年的遊戲軟體/硬體市場營收估計會達到1650億美元，2022年之前超過2300億美元。今年一季度，遊戲投資金額達到21億美元，遊戲併購交易規模超過144億美元。在12個月的時間里，騰訊佔了全球遊戲併購金額的四分之三還要多，不過要注意，這裏所說的金額既包括買方交易，也包括賣方交易。

在過去12個裡，遊戲投資總額刷新紀錄，投向遊戲公司的資金超過42億美元。過去幾年裡，有一種趨勢越來越明顯：大部分資金投向遊戲技術與遊戲平台公司，而不是遊戲開發商。

總體來看，投資金額主要被大宗交易佔據，交易宗數基本保持平穩。在此期間騰訊完成了一些大交易，例如6.3億美元投資遊戲流媒體平台鬥魚，向盛大遊戲投資4.74億美元，向虎牙投資4.62億美元，移動遊戲開發商Kakao融資1.3億美元，騰訊領投，向移動遊戲開發商掌趣投資7200萬美元。

騰訊還參與其它一些交易，比如倫敦AR/VR遊戲平台開發商Improbable融資5.02億美元，遊戲技術開發商Unity融資2億美元（後來還增發股票，總融資4億美元），遊戲AR遊戲開發商Niantic融資2億美元，這些交易都有騰訊的身影。

今年一季度，有一宗交易在併購金額中佔了很大的份額，Naspers出售騰訊股份，佔總股份的2%，估值超過100億美元，獲得的回報率高達600倍。另外，維旺迪退出Ubisoft，出售股份，騰訊參與交易；騰訊還向Seasun投資1.42億美元。有一些併購交易是騰訊沒有參與的，比如Aristocrat以10億美元收購Big Fish Games，它還以5億美元收購Plarium；另外，Stillfront集團出資3.18億美元收購Goodgame Studio。

雖然12個月的遊戲併購交易規模超過170億美元，但是比2016年的284億美元還是有很大差距。

遊戲IPO市場可能會回歸到過去10年的趨勢，也就是說出現一個高峰年之後會有兩個比較平靜的年份。2017年Netmarble Games、Sea Limited（原名Garena）、雷蛇、Rovio成功IPO，2018年一季度卻很平靜。