《守望先鋒》秩序之光重做后將成防禦英雄 能力更靈活北京新浪網 (2018-04-21 14:23)
採訪部分內容如下：
問：半藏和秩序之光都將會迎來重製版，而此前Geoff Goodmna在官方藍貼中發起了秩序之光的投票，其中包括了她將贏來的幾個「大變化」。許多玩家猜測秩序之光的傳送能力可能會成為她的一個普通技能，那麼她在重製中最重要的部分是什麼呢？
答：我們正在討論她的改動，雖然我們沒法告訴你每項改動的細節，但這的確會是一個很大的改變，有一點可以告訴你的是，秩序之光回歸之後將會成為一個防禦型英雄，我們的目標是讓她在這個過程中變得更加靈活。
目前的防禦英雄
目前的支援英雄
目前的防禦英雄有堡壘、半藏、狂鼠、小美、托比昂和黑百合，秩序之光的加入也將會是這個類型英雄自遊戲發售以來的首個新成員。此前作為支援型英雄，秩序之光由於技能設定的問題顯得有點格格不入，而希望在以後的「防禦英雄」生涯中，她能迎來更好的表現。
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